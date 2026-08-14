COAKRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC 'YANDEX BANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC 'YANDEX BANK'

Adresa pobočky

GRUZINSKII VAL

Kód pobočky

COAKRUM1XXX

Název banky

JSC 'YANDEX BANK'

Město

MOSCOW

COAKRUM1XXX

Banka JSC 'YANDEX BANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC 'YANDEX BANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC 'YANDEX BANK'.

Pobočky JSC 'YANDEX BANK'

COAKRUM1XXX

GRUZINSKII VAL, MOSCOW, 123557

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.