CNOVRUMMTUL
Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 'NOVIKOMBANK'
Detaily kódu Swift
JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 'NOVIKOMBANK'
BLAGOVESCHENSKAYA UL 2
CNOVRUMMTUL
JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 'NOVIKOMBANK'
TULA
Banka JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 'NOVIKOMBANK' není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 'NOVIKOMBANK'
Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 'NOVIKOMBANK'.
Pobočky JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK 'NOVIKOMBANK'
CNOVRUMMNNG
BELINSKOGO UL. 61 - NIZHNIY, NIZHNIY NOVGOROD, 603024
CNOVRUMMNSB
PISAREVA STR 32 - NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK, 630005
CNOVRUMMRND
BUDYONNOVSKIJ PROSPEKT 59, ROSTOV-NA-DONU, 344011
CNOVRUMMSPB
KONNOGVARDEJSKIJ BULVAR 3A - ST, ST. PETERSBURG, 190000
CNOVRUMMTLT
MARSHALA ZHUKOVA UL. 8, TOGLIATTI, 445051
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.