CMSYSYDAD28

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK OF SYRIA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK OF SYRIA

Adresa pobočky

DAR BAATH BUILD

Kód pobočky

CMSYSYDAD28

Název banky

COMMERCIAL BANK OF SYRIA

Město

DAMASCUS

CMSYSYDAD28

Banka COMMERCIAL BANK OF SYRIA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK OF SYRIA

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK OF SYRIA.

Pobočky COMMERCIAL BANK OF SYRIA

CMSYSYDAAFZ

MUSLIMIYA FREE ZONE, ALEPPO

CMSYSYDAAL1

KASTAL HAJJARIN STREET, ALEPPO

CMSYSYDAAL2

EL-AZMEH STREET, ALEPPO

CMSYSYDAAL3

WARA EL-JAMMEH STREET, ALEPPO

CMSYSYDAAL4

KASTAL HAJJARIN STREET, ALEPPO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.