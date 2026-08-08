CLYDGB21926
Detaily kódu BIC/Swift banky NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (FORMERLY HELD BY CLYDESDALE BANK PLC)
Detaily kódu Swift
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NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (FORMERLY HELD BY CLYDESDALE BANK PLC)
58 HIGH STREET
926
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (FORMERLY HELD BY CLYDESDALE BANK PLC)
FORT WILLIAM
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Kódy Swift banky NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (FORMERLY HELD BY CLYDESDALE BANK PLC)
Najděte kódy Swift různých poboček banky NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (FORMERLY HELD BY CLYDESDALE BANK PLC).
Pobočky NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (FORMERLY HELD BY CLYDESDALE BANK PLC)
CLYDGB21000
LINCOLN
CLYDGB21003
READING
CLYDGB21004
SOUTHAMPTON
CLYDGB21007
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21009
NEWCASTLE UPON TYNE
CLYDGB21013
THE LEADENHALL BUILDING, FLOOR 15, LONDON, EC3V 4PT
CLYDGB21015
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21018
TASMAN HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21019
GLASGOW
CLYDGB21022
GUILDFORD
CLYDGB21024
114 HIGH STREET, MONTROSE, DD10 8JE
CLYDGB21025
CLYDEBANK
CLYDGB21027
TEMPUS HOUSE 249 MIDSUMMER, MILTON KEYNES, MK9 1EA
CLYDGB21028
MARLBOROUGH HOUSE, FLOOR 2, CHELMSFORD, CM1 1LN
CLYDGB21029
TUNBRIDGE WELLS FIN. SOL. CENTRE, TUNBRIDGE WELLS, TN1 1HT
CLYDGB2102S
1 HIGH STREET, PITTENWEEM, KY10 2LA
CLYDGB21033
LONDON
CLYDGB21034
LONDON
CLYDGB21060
TIMOR HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21081
BRUNSWICK POINT, LEEDS, LS2 8NQ
CLYDGB21082
BRUNSWICK POINT, LEEDS, LS2 8NQ
CLYDGB21091
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB210S7
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21100
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21102
1 MAIN STREET, TURRIFF, AB53 4AA
CLYDGB21103
1 CAUYSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21104
43 HAMILTON ROAD - MOTHERWELL, MOTHERWELL, ML1 3DD
CLYDGB21105
158/162 HIGH STREET - PERTH, PH1, PERTH, PH1 5UH
CLYDGB21106
135 ALMADA STREET - HAMILTON, ML3, HAMILTON, ML3 0EX
CLYDGB21107
1 BANK STREET, FALKIRK, FK1 1NB
CLYDGB21108
135 ALMADA STREET - HAMILTON, ML3, HAMILTON, ML3 0EX
CLYDGB21109
114 HIGH STREET, MONTROSE, DD10 8JE
CLYDGB21110
56 MURRAY PLACE, STIRLING, FK8 2BX
CLYDGB21111
1 CAUSEYSIDE STREET - BRIDGE OF, BRIDGE OF WEIR, PA1 1UW
CLYDGB21112
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21113
89 GRAY STREET, BROUGHTY FERRY, DUNDEE, DD5 2AL
CLYDGB21114
161 MID STREET, KEITH, AB55 5BL
CLYDGB21115
BUSINESS BANKING CENTRE, WATFORD, WD1 1DA
CLYDGB21116
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21117
135 ALMADA STREET - HAMILTON, ML3, HAMILTON, ML3 0EX
CLYDGB21118
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21119
OXFORD
CLYDGB21120
19 LONGROW - CAMPBELTOWN, PA28, CAMPBELTOWN, PA28 6ER
CLYDGB21121
4 HIGH STREET, CARNOUSTIE, DD7 6AQ
CLYDGB21122
84/86 BANK STREET - DUMFRIES, DG1, DUMFRIES, DG1 2BJ
CLYDGB21123
25 KNIGHTSBRIDGE, LONDON, SW1X 7LY
CLYDGB21124
148 CUMBERNAULD ROAD - CHRYSTON, CHRYSTON, G69 9DX
CLYDGB21125
CLYDE REGIONAL CENTRE 32 SYLVANIA, CLYDEBANK, G81 1RP
CLYDGB21126
TURKEY MILL, TOLHERST COURT, MAIDSTONE, ME14 5SF
CLYDGB21127
47 MAIN STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21128
158/162 HIGH STREET - PERTH, PH1, PERTH, PH1 5UH
CLYDGB21129
158/162 HIGH STREET - PERTH, PH1, PERTH, PH1 5UH
CLYDGB2112A
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21130
GEORGES SQUARE, FLOOR 3, BRISTOL, BS1 6BP
CLYDGB21131
161 MID STREET, KEITH, AB55 5BL
CLYDGB21132
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21133
1 CANADA SQUARE, LONDON, E14 5AA
CLYDGB21134
TERRINGTON HOUSE, FLOOR 1 13-15, CAMBRIDGE, CB2 1NL
CLYDGB21136
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, CLYDEBANK, G81 2NT
CLYDGB21137
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, CLYDEBANK, G81 2NT
CLYDGB21138
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, CLYDEBANK, G81 2NT
CLYDGB21139
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, CLYDEBANK, G81 2NT
CLYDGB21150
1 BANK STREET, FALKIRK, FK1 1NB
CLYDGB21151
1 CAUSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21152
BOSWELL HOUSE, CROYDON, CR0 1BE
CLYDGB21153
135 ALMADA STREET - HAMILTON, ML3, HAMILTON, ML3 0EX
CLYDGB21154
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21155
CAIRNGORM HOUSE ALMONDVALE, LIVINGSTON, EH54 6QL
CLYDGB21159
140 HIGH STREET - MUSSELBURGH, MUSSELBURGH, EH21 7DZ
CLYDGB21162
326 BYRES ROAD, GLASGOW, G12 8AN
CLYDGB21163
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21165
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21166
33 MAIN STREET, DAVVIDSON'S MAINS, EDINBURGH, EH4 5BZ
CLYDGB21170
84/86 BANK STREET - DUMFRIES, DG1, DUMFRIES, DG1 2BJ
CLYDGB21171
54 COURT STREET - HADDINGTON, HADDINGTON, EH41 3AF
CLYDGB21173
CORPORATE INVESTMENT CENTRE, LONDON, EC3V 9BB
CLYDGB21200
30 THE FOREGATE - KIRKINTILLOCH, KIRKINTILLOCH, KA1 1JH
CLYDGB21201
5 FALKLAND GATE, GLENROTHES, KY7 5NS
CLYDGB21202
84/86 BANK STREET - DUMFRIES, DG1, DUMFRIES, DG1 2BJ
CLYDGB21203
140 HIGH STREET - MUSSELBURGH, MUSSELBURGH, EH21 7DZ
CLYDGB21204
1 CAUYSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21205
30 THE FOREGATE - KIRKINTILLOCH, KIRKINTILLOCH, KA1 1JH
CLYDGB21206
1 BANK STREET, FALKIRK, FK1 1NB
CLYDGB21207
PARK HOUSE, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21208
56 MURRAY PLACE, STIRLING, FK8 2BX
CLYDGB21209
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21210
161 MID STREET, KEITH, AB55 5BL
CLYDGB21211
CLYDE REGIONAL CENTRE 32 SYLVANIA, CLYDEBANK, G81 1RP
CLYDGB21212
84/86 BANK STREET - DUMFRIES, DG1, DUMFRIES, DG1 2BJ
CLYDGB21213
84/86 BANK STREET - DUMFRIES, DG1, DUMFRIES, DG1 2BJ
CLYDGB21214
7-8 HIGH STREET, DUNDEE, DD1 1SS
CLYDGB21215
NETHERGATE HOUSE, DUNDEE, DD1 4DY
CLYDGB21216
496 STRATHMARTINE ROAD, DOWNFIELD, DUNDEE, DD3 9BP
CLYDGB21218
11 EASTER ROAD - EDINBURGH, EH7, EDINBURGH, EH7 5PJ
CLYDGB21219
64 HIGH STREET, DUNFERMLINE, KY12 7DF
CLYDGB21220
30 THE FOREGATE - KIRKINTILLOCH, KIRKINTILLOCH, KA1 1JH
CLYDGB21221
100 WEST BLACKHALL STREET, GREENOCK, PA15 1XR
CLYDGB21222
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21223
203 MAIN STREET - RUTHERGLEN, G73, RUTHERGLEN, G73 2HG
CLYDGB21224
EAST KILBRIDE SHOPPING CENTRE, RUTHERGLEN, G73 2HG
CLYDGB21225
GATEWAY HOUSE, FLOOR 4 28 THE, RICHMOND, TW9 1DN
CLYDGB21226
19 HOPE STREET - EDINBURGH, EH2, EDINBURGH, EH2 4ES
CLYDGB21227
EDINBURGH
CLYDGB21229
306 GORGIE ROAD - EDINBURGH, EH11, EDINBURGH, EH11 2PP
CLYDGB21230
2 GROSVENOR STREET - EDINBURGH, EDINBURGH, EH12 5EG
CLYDGB21231
83 GEORGE STREET - EDINBURGH, EH2, EDINBURGH, EH2 3ES
CLYDGB21233
43 MORNINGSIDE ROAD - EDINBURGH, EDINBURGH, EH10 4DS
CLYDGB21234
22 NEWINGTON ROAD - EDINBURGH, EDINBURGH, EH9 1QS
CLYDGB21237
150 BUCHANAN STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21242
30 ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21250
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21300
30 NORTH BRIDGE - EDINBURGH, EH1, EDINBURGH, EH1 1QJ
CLYDGB21301
EDINBURGH
CLYDGB21302
20 HANOVER STREET - EDINBURGH, EDINBURGH, EH2 2QW
CLYDGB21303
12 BANKHEAD AVENUE, SIGHTHILL, EDINBURGH, EH11 4HD
CLYDGB21304
2 HOME STREET - EDINBURGH, EH3, EDINBURGH, EH3 9LY
CLYDGB21305
21 QUEENSFERRY STREET, EDINBURGH, EH2 4RD
CLYDGB21307
151 HIGH STREET, ELGIN, IV30 1DS
CLYDGB21309
DENCORA COURT 2 MERIDIAN BUSINESS, NORWICH, NR7 0TA
CLYDGB21310
28 MARKET STREET, ELLON, AB41 9JE
CLYDGB21312
1 BANK STREET, FALKIRK, FK1 1NB
CLYDGB21313
EMERALD HOUSE, FLOOR 0, CROYDON, CR0 2BX
CLYDGB21314
FLOOR 0, PLYMOUTH, PL6 8LR
CLYDGB21315
MOSELEY'S BARN, FLOOR 8 FORNHAM, BURY ST. EDMUNDS, IP28 6JY
CLYDGB21317
151 HIGH STREET, ELGIN, IV30 1DS
CLYDGB21318
7-8 HIGH STREET, DUNDEE, DD1 1SS
CLYDGB21319
151 HIGH STREET, ELGIN, IV30 1DS
CLYDGB21320
43 BROAD STREET - PETERHEAD, AB42, PETERHEAD, AB42 1JB
CLYDGB21321
BURY ST. EDMUNDS
CLYDGB21322
MAIDENHEAD FINANCIAL SOL. CENTRE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21323
9 HIGH STREET - GALASHIELS, TD1, GALASHIELS, TD1 1RY
CLYDGB21324
8 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 6NU
CLYDGB21325
21 KILMARNOCK ROAD, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21326
21 KILMARNOCK ROAD, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21327
CLYDE REGIONAL CENTRE 32 SYLVANIA, CLYDEBANK, G81 1RP
CLYDGB21329
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21330
1 CAUSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21331
21 KILMARNOCK ROAD, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21332
21 KILMARNOCK ROAD, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21343
30 ST VINCENT STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21350
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21400
ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21402
GUNWHARF HOUSE, FLOOR 1, PORTSMOUTH, PO1 3TZ
CLYDGB21403
PICCADILLY CIRCUS, LONDON, SW1Y 4ND
CLYDGB21404
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21405
FLOOR 4 STATION WAY, VERULAM POINT, ST. ALBANS, AL1 5HE
CLYDGB21406
1 CAUSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21407
21 KILMARNOCK STREET, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21408
326 BYRES ROAD, GLASGOW, G12 8AN
CLYDGB21411
325 BYRES ROAD, GLASGOW, G12 8AN
CLYDGB21412
30 ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21413
21 KILMARNOCK STREET, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21415
YORK HOUSE, FLOOR 0, TAUNTON, TA1 2PX
CLYDGB21416
21 KILMARNOCK ROAD, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21417
21 KILMARNOCK ROAD, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21419
BUILDING C, SUITE A, BASINGSTOKE, RG21 4HG
CLYDGB21421
326 BYRES ROA, GLASGOW, G12 8AN
CLYDGB21422
21 KILMARNOCK STREET, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21423
40 ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21424
326 BYRES ROAD, GLASGOW, G12 8AN
CLYDGB21426
30 ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21427
21 KILMARNOCK STREET, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21428
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21429
30 ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21430
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21431
30 ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21433
NETHERGATE HOUSE, DUNDEE, DD1 4DY
CLYDGB21434
326 BYRES ROAD, GLASGOW, G12 8AN
CLYDGB21444
30 ST VINCENT STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21450
30 ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21500
GLASGOW
CLYDGB21501
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21502
100 WEST BLACKHALL STREET, GREENOCK, PA15 1XR
CLYDGB21503
1 BANK STREET, FALKIRK, FK1 1NB
CLYDGB21504
100 WEST BLACKHALL STREET, GREENOCK, PA15 1XR
CLYDGB21506
100 WEST BLACKHALL STREET, GREENOCK, PA15 1XR
CLYDGB21507
135 ALMADA STREET - HAMILTON, ML3, HAMILTON, ML3 0EX
CLYDGB21508
CLYDE REGIONAL CENTRE 32 SYLVANIA, CLYDEBANK, G81 1RP
CLYDGB21509
43 HAMILTON ROAD - MOTHERWELL, MOTHERWELL, ML1 3DD
CLYDGB21510
151 HIGH STREET, ELGIN, IV30 1DS
CLYDGB21511
161 MID STREET, KEITH, AB55 5BL
CLYDGB21512
ROYAL MEAD, FLOOR 3, BATH, BA1 1SR
CLYDGB21513
157-159 PRESTON ROAD, BRIGHTON, BN1 6AF
CLYDGB21514
26 WEST HIGH STREET - INVERURIE, INVERURIE, AB51 3SL
CLYDGB21515
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21516
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21517
64 HIGH STREET, DUNFERMLINE, KY12 7DF
CLYDGB21518
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21519
CHELMSFORD
CLYDGB21520
BERING HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21521
26 WEST HIGH STREET - INVERURIE, INVERURIE, AB51 3SL
CLYDGB21522
151 HIGH STREET, IRVINE, KA12 8AD
CLYDGB21523
1 CAUSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21524
161 MID STREET, KEITH, AB55 5BL
CLYDGB21525
6 ROXBURGH STREET, KELSO, TD5 7DH
CLYDGB21526
26 WEST HIGH STREET - INVERURIE, INVERURIE, AB51 3SL
CLYDGB21527
BOURNEMOUTH FIN. SOLUTIONS CENTRE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21528
1 CAUYSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21530
30 THE FOREGATE - KILMARNOCK, KA1, KILMARNOCK, KA1 1JH
CLYDGB21531
30 THE FOREGATE - KILMARNOCK, KA1, KILMARNOCK, KA1 1JH
CLYDGB21532
151 HIGH STREET, IRVINE, KA12 8AD
CLYDGB21533
56 MURRAY PLACE, STIRLING, FK8 2BX
CLYDGB21534
64 HIGH STREET, DUNFERMLINE, KY12 7DF
CLYDGB21545
29 GEORGE STREET - EDINBURGH, EH2, EDINBURGH, EH2 2YN
CLYDGB21600
26 WEST HIGH STREET - INVERURIE, INVERURIE, AB51 3SL
CLYDGB21601
5 FALKLAND GATE, GLENROTHES, KY7 5NS
CLYDGB21602
2 BROAD STREET - KIRKWALL, KW15, KIRKWALL, KW15 1DH
CLYDGB21603
135 ALMADA STREET - HAMILTON, ML3, HAMILTON, ML3 0EX
CLYDGB21604
1 BANK STREET, FALKIRK, FK1 1NB
CLYDGB21605
100 WEST BLACKHALL STREET, GREENOCK, PA15 1XR
CLYDGB21606
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21607
83 GEORGE STREET - EDINBURGH, EH2, EDINBURGH, EH2 3ES
CLYDGB21608
106 COMMERCIAL STREET - LERWICK, LERWICK, ZE1 0JJ
CLYDGB21609
5 FALKLAND GATE, GLENROTHES, KY7 5NS
CLYDGB21610
93 HIGH STREET, LOCHEE, DUNDEE, DD2 3BX
CLYDGB21611
POLTALLOCH STREET - LOCHGILPHEAD, LOCHGILPHEAD, PA31 8LL
CLYDGB21612
84/86 BANK STREET - DUMFRIES, DG1, DUMFRIES, DG1 2BJ
CLYDGB21613
THE CHASE, FLOOR 0, UNIT B 3 JOHN, HERTFORD, SG13 7NN
CLYDGB21614
151 HIGH STREET, ELGIN, IV30 1DS
CLYDGB21617
THE PODIUM, FLOOR 0, LONDON, W2 6HY
CLYDGB21618
1 MAIN STREET, TURRIFF, AB53 4AA
CLYDGB21619
CARDIFF FINANCIAL SOLUTIONS CENTRE, CARDIFF, CF10 3AN
CLYDGB21620
8 CYGNET ROAD, CYGNET PARK, PETERBOROUGH, PE7 8FD
CLYDGB21622
CAIRNGORM HOUSE ALMONDVALE, LIVINGSTON, EH54 6QL
CLYDGB21624
43 BROAD STREET - PETERHEAD, AB42, PETERHEAD, AB42 1JB
CLYDGB21625
114 HIGH STREET, MONTROSE, DD10 8JE
CLYDGB21626
43 HAMILTON ROAD - MOTHERWELL, MOTHERWELL, ML1 3DD
CLYDGB21627
EPSILON HOUSE, FLOOR 0 THE SQUARE, GLOUCESTER, GL3 4AD
CLYDGB21628
151 HIGH STREET, ELGIN, IV30 1DS
CLYDGB21629
1 CAUSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21631
9-10 K2, THE TYTHING - WORCESTER, WORCESTER, WE1 1HD
CLYDGB21632
43 BROAD STREET - PETERHEAD, AB42, PETERHEAD, AB42 1JB
CLYDGB21633
84/86 BANK STREET - DUMFRIES, DG1, DUMFRIES, DG1 2BJ
CLYDGB21634
43 HAMILTON ROAD - MOTHERWELL, MOTHERWELL, ML1 3DD
CLYDGB21646
1 CAUSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21647
154-158 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 7RL
CLYDGB21698
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21700
30 THE FOREGATE - KIRKINTILLOCH, KIRKINTILLOCH, KA1 1JH
CLYDGB21701
40 HIGH STREET, NEWPORT-ON-TAY, DD6 8AD
CLYDGB21702
83 VICTORIA STREET - NEWTON, NEWTON STEWART, DG8 6NL
CLYDGB21703
37 WESTGATE - NORTH BERWICK, EH39, NORTH BERWICK, EH39 4AG
CLYDGB21704
POLTALLOCH STREET - LOCHGILPHEAD, LOCHGILPHEAD, PA31 8LL
CLYDGB21706
26 WEST HIGH STREET - INVERURIE, INVERURIE, AB51 3SL
CLYDGB21707
BANKING HALL, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21708
28 HIGH STREET, PENICUIK, EH26 8HW
CLYDGB21709
158/162 HIGH STREET - PERTH, PH1, PERTH, PH1 5UH
CLYDGB21711
158/162 HIGH STREET - PERTH, PH1, PERTH, PH1 5UH
CLYDGB21712
43 BROAD STREET - PETERHEAD, AB42, PETERHEAD, AB42 1JB
CLYDGB21714
TIMOR HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21715
100 WEST BLACKHALL STREET, GREENOCK, PA15 1XR
CLYDGB21717
195 PORTOBELLO HIGH STREET, EDINBURGH, EH15 1EU
CLYDGB21718
58 HIGH STREET, FORT WILLIAM, PH33 6AH
CLYDGB21719
1 MAIN STREET, TURRIFF, AB53 4AA
CLYDGB21720
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21724
46 OXFORD STREET - HIGH WYCOMBE, HIGH WYCOMBE, HP11 2XQ
CLYDGB21725
64 HIGH STREET, DUNFERMLINE, KY12 7DF
CLYDGB21726
161 MID STREET, KEITH, AB55 5BL
CLYDGB21727
100 WEST BLACKHALL STREET, GREENOCK, PA15 1XR
CLYDGB21728
CORMORANT HOUSE, TRURO, TR4 9NH
CLYDGB21729
203 MAIN STREET - RUTHERGLEN, G73, RUTHERGLEN, G73 2HG
CLYDGB21730
7-8 HIGH STREET, DUNDEE, DD1 1SS
CLYDGB21731
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB21732
151 HIGH STREET, IRVINE, KA12 8AD
CLYDGB21747
30 ST VINCENT STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB2174L
154-158 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 7RL
CLYDGB2174S
82 ENGLISH STREET, CARLISLE, CA3 8HP
CLYDGB21757
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21800
33 MAIN STREET - EDINBURGH, EH4, EDINBURGH, EH4 5BZ
CLYDGB21801
1 BANK STREET, FALKIRK, FK1 1NB
CLYDGB21802
151 HIGH STREET, IRVINE, KA12 8AD
CLYDGB21803
30 THE FOREGATE - KIRKINTILLOCH, KIRKINTILLOCH, KA1 1JH
CLYDGB21804
CLYDEBANK
CLYDGB21805
56 MURRAY PLACE, STIRLING, FK8 2BX
CLYDGB21806
CLYDEBANK
CLYDGB21807
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21808
83 VICTORIA STREET - NEWTON, NEWTON STEWART, DG8 6NL
CLYDGB21810
CLYDEBANK
CLYDGB21811
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21812
POLTALLOCH STREET - LOCHGILPHEAD, LOCHGILPHEAD, PA31 8LL
CLYDGB21813
GLASGOW
CLYDGB21814
TIMOR HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21815
FLOOR 2, LEEDS, LS2 8NZ
CLYDGB21816
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21817
56 MURRAY PLACE, STIRLING, FK8 2BX
CLYDGB21818
20 MAIN STREET - TOBERMORY, PA75, TOBERMORY, PA75 6NU
CLYDGB21821
151 HIGH STREET, IRVINE, KA12 8AD
CLYDGB21822
1 MAIN STREET, TURRIFF, AB53 4AA
CLYDGB21824
100 WEST BLACKHALL STREET, GREENOCK, PA15 1XR
CLYDGB21825
82 ENGLISH STREET, WHITEHAVEN
CLYDGB21826
83 VICTORIA STREET - NEWTON, NEWTON STEWART, DG8 6NL
CLYDGB21827
15 ACADEMY STREET, INVERNESS, IV1 1JN
CLYDGB21828
43 HAMILTON ROAD - MOTHERWELL, MOTHERWELL, ML1 3DD
CLYDGB21829
82 ENGLISH STREET, CARLISLE, CA3 8HP
CLYDGB21830
CAIRNGORM HOUSE ALMONDVALE, LIVINGSTON, EH54 6QL
CLYDGB21831
KINGDOM SHOPPING CENTRE, GLENROTHES, KY7 5NS
CLYDGB21832
UNIT 15A, GLASGOW, G77 6AA
CLYDGB21833
TIMOR HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21834
TIMOR HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21835
TIMOR HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21836
TIMOR HOUSE MARINER COURT, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21837
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, CLYDEBANK, G81 2NT
CLYDGB21838
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, CLYDEBANK, G81 2NT
CLYDGB21839
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, CLYDEBANK, G81 2NT
CLYDGB21842
154-158 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 7RL
CLYDGB21849
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21850
45 - 47 MARKET PLACE - OLDHAM, OLDHAM, OL1 3AB
CLYDGB21852
39 SATURDAY MARKET PLACE, BEVERLEY, HU17 9AQ
CLYDGB21855
17-21 OXFORD STREET - BOLTON, BL1, BOLTON, BL1 1RD
CLYDGB21863
7-11 HIGH STREET, COVENTRY, CV1 5SB
CLYDGB21864
35-37 HIGH ROW - DARLINGTON, DL3, DARLINGTON, DL3 7QT
CLYDGB21865
28 ST. PETER'S STREET, DERBY, DE1 1SL
CLYDGB21873
118-120 YORK ROAD - HARTLEPOOL, HARTLEPOOL, TS26 9DE
CLYDGB21878
45 PENNY STREET, LANCASTER, LA1 1UE
CLYDGB21880
10 AUSTHORPE ROAD, LEEDS, LS15 8DL
CLYDGB21881
32 TOWN STREET, LEEDS, LS18 4RJ
CLYDGB21883
370 HARROGATE ROAD, LEEDS, LS17 6QA
CLYDGB21884
UNIT 28, LEEDS, LS11 8LU
CLYDGB21890
7 LINTHORPE ROAD - MIDDLESBROUGH, MIDDLESBROUGH, TS1 1RF
CLYDGB21895
11 SMITHY ROW - NOTTINGHAM, NG1, NOTTINGHAM, NG1 3EJ
CLYDGB21896
COTON ROAD, NUNEATON, CV11 5TL
CLYDGB21897
47 MARKET PLACE - OLDHAM, OL1, OLDHAM, OL1 3AB
CLYDGB21899
44 FISHERGATE, PRESTON, PR1 8BH
CLYDGB21900
BDS BERING HOUSE SOUTH AVENUE, CLYDEBANK, G81 2NR
CLYDGB21901
30 ST VINCENT STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21902
CLIVE HOUSE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21903
UNIT 2 203 MAIN STREET, RUTHERGLEN, G73 2HG
CLYDGB21904
9/11 HIGH STREET - HAWICK, TD1, HAWICK, TD1 1RY
CLYDGB21905
21 KILMARNOCK ROAD, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21907
CLYDE REGIONAL CENTRE, GLASGOW, G81 1RP
CLYDGB21908
151 HIGH STREET, IRVINE, KA12 8AD
CLYDGB21909
110 COWGATE - KIRKINTILLOCH, G66, KIRKINTILLOCH, G66 1JU
CLYDGB21911
21 KILMARNOCK STREET, SHAWLANDS, GLASGOW, G41 3YW
CLYDGB21912
46 HIGH STREET, STOCKTON-ON-TEES, TS18 1SB
CLYDGB21914
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21916
CLYDEBANK
CLYDGB21917
158/162 HIGH STREET - PERTH, PH1, PERTH, PH1 5UH
CLYDGB21918
145-147 QUEEN STREET, GLASGOW, G1 3BJ
CLYDGB21919
76 ST JOHNS ROAD, CORSTORPHINE, EDINBURGH, EH12 8AT
CLYDGB21920
1 CAUSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21921
1 CAUSEYSIDE STREET, PAISLEY, PA1 1UW
CLYDGB21922
UNIT 15A, GLASGOW, G77 6AA
CLYDGB21923
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21925
23 SOUTH BEACH STREET, STORNOWAY, HS1 2BQ
CLYDGB21926
58 HIGH STREET, FORT WILLIAM, PH33 6AH
CLYDGB21927
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21928
CLYDEBANK
CLYDGB21931
20 MAIN STREET - RUTHERGLEN, G73, RUTHERGLEN, G73 2HG
CLYDGB21932
CLYDE REGIONAL CENTRE, GLASGOW, G81 1RP
CLYDGB21933
83 GEORGE STREET - EDINBURGH, EH2, EDINBURGH, EH2 3ES
CLYDGB21934
CAIRNGORM HOUSE ALMONDVALE, LIVINGSTON, EH54 6QL
CLYDGB21943
154-158 KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W8 7RL
CLYDGB21946
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21949
30 ST VINCENT PLACE, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21965
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21966
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21967
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21969
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21970
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21971
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21972
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21973
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21974
SYMINGTON HOUSE 7 NORTH AVENUE, GLASGOW, G81 2NT
CLYDGB21980
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB21981
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB21982
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB21983
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB21984
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB21999
51 WEST GEORGE STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21B01
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21B02
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21B07
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21B08
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21B10
62 UNION STREET - ABERDEEN, AB10, ABERDEEN, AB10 1WD
CLYDGB21B16
161 MID STREET, KEITH, AB55 5BL
CLYDGB21B18
47 MAIN STREET, GLASGOW, G69 6SQ
CLYDGB21B19
CLYDE REGIONAL CENTRE 32 SYLVANIA, CLYDEBANK, G81 1RP
CLYDGB21B20
1 QUEENS CROSS - ABERDEEN, AB15, ABERDEEN, AB15 4XU
CLYDGB21B21
56 MURRAY PLACE, STIRLING, FK8 2BX
CLYDGB21B24
114 HIGH STREET, MONTROSE, DD10 8JE
CLYDGB21B26
151 HIGH STREET, IRVINE, KA12 8AD
CLYDGB21B30
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21B31
43 ALLOWAY STREET, AYR, KA7 1SP
CLYDGB21B32
47 MAIN STREET, BAILLIESTON, GLASGOW, G69 6SQ
CLYDGB21D46
7-8 HIGH STREET, DUNDEE, DD1 1SS
CLYDGB21FID
GLASGOW
CLYDGB21FND
GLASGOW
CLYDGB21GSS
150 BUCHANAN STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21K93
110 COWGATE - KIRKINTILLOCH, G66, KIRKINTILLOCH, G66 1JU
CLYDGB21S19
82 ENGLISH STREET, CARLISLE, CA3 8HP
CLYDGB21V50
30 ST VINCENT STREET, GLASGOW, G1 2HL
CLYDGB21WHO
GLASGOW
CLYDGB21XXX
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S861
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S975
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S976
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S977
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S978
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S979
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S985
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S986
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S987
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S988
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2S989
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGB2SXXX
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
CLYDGBCHXXX
177 BOTHWELL STREET, GLASGOW, G2 7ER
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