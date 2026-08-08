CIYBIRTHTRD

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)

Adresa pobočky

FERDOWSI SQ

Kód pobočky

CIYBIRTHTRD

Název banky

BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)

Město

TEHRAN

CIYBIRTHTRD

Banka BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY).

Pobočky BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)

CIYBIRTH201

SEPAHBOD GHARANI STREET, TEHRAN, 1131964411

CIYBIRTH202

SHAHDARI MARKAZ BRA VAHDAT ESLAMI, TEHRAN, 1114765684

CIYBIRTH208

IMAM KHOMEINI BRIDGE, NAVVAB, TEHRAN, 1346914611

CIYBIRTH240

SAADAT ABAD ST, BEFORE DARYA, TEHRAN, 1466934671

CIYBIRTH244

KASHANI ST RIGHT BESIDE MAYRO B, TEHRAN, 1471814857

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.