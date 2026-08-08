CIYBIRTH540
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)
Detaily kódu Swift
BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)
9TH ALLEY, SOUTH SHEIKH SADUQ ST
CIYBIRTH540
BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)
ISFAHAN
Banka BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY).
Pobočky BANK SHAHR CO. (PUBLIC COMPANY)
CIYBIRTH201
SEPAHBOD GHARANI STREET, TEHRAN, 1131964411
CIYBIRTH202
SHAHDARI MARKAZ BRA VAHDAT ESLAMI, TEHRAN, 1114765684
CIYBIRTH208
IMAM KHOMEINI BRIDGE, NAVVAB, TEHRAN, 1346914611
CIYBIRTH240
SAADAT ABAD ST, BEFORE DARYA, TEHRAN, 1466934671
CIYBIRTH244
KASHANI ST RIGHT BESIDE MAYRO B, TEHRAN, 1471814857
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.