CHZBRU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TAURUS BANK (CLOSED JOINT-STOCK COMPANY)

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

TAURUS BANK (CLOSED JOINT-STOCK COMPANY)

Adresa pobočky

UL. KRASNOARMEIJSKAYA 111

Kód pobočky

CHZBRU41XXX

Název banky

TAURUS BANK (CLOSED JOINT-STOCK COMPANY)

Město

CHELYABINSK

CHZBRU41XXX

Banka TAURUS BANK (CLOSED JOINT-STOCK COMPANY) není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky TAURUS BANK (CLOSED JOINT-STOCK COMPANY)

Najděte kódy Swift různých poboček banky TAURUS BANK (CLOSED JOINT-STOCK COMPANY).

Pobočky TAURUS BANK (CLOSED JOINT-STOCK COMPANY)

CHZBRU41XXX

UL. KRASNOARMEIJSKAYA 111, CHELYABINSK, 454004

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.