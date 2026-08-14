CHRRTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA (CRRH- UEMOA)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA (CRRH- UEMOA)

Adresa pobočky

68 AVENUE DE LA LIBERATION

Kód pobočky

CHRRTGTGXXX

Název banky

CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA (CRRH- UEMOA)

Město

LOME

CHRRTGTGXXX

Banka CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA (CRRH- UEMOA) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA (CRRH- UEMOA)

Najděte kódy Swift různých poboček banky CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA (CRRH- UEMOA).

Pobočky CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L'UEMOA (CRRH- UEMOA)

CHRRTGTGXXX

68 AVENUE DE LA LIBERATION, LOME, 5012

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.