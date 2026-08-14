CHMMSYDAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CHAM ISLAMIC BANK S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CHAM ISLAMIC BANK S.A.

Adresa pobočky

ARAB CO FOR LIVESTOCK DEVELOPM

Kód pobočky

CHMMSYDAXXX

Název banky

CHAM ISLAMIC BANK S.A.

Město

DAMASCUS

CHMMSYDAXXX

Banka CHAM ISLAMIC BANK S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CHAM ISLAMIC BANK S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky CHAM ISLAMIC BANK S.A..

Pobočky CHAM ISLAMIC BANK S.A.

CHMMSYDAXXX

ARAB CO FOR LIVESTOCK DEVELOPM, DAMASCUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.