CFXBZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CFX MERCHANT BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CFX MERCHANT BANK LIMITED

Adresa pobočky

TENDESEKA OFFICE PARK, BLOCK 4

Kód pobočky

CFXBZWH1XXX

Název banky

CFX MERCHANT BANK LIMITED

Město

HARARE

CFXBZWH1XXX

Banka CFX MERCHANT BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CFX MERCHANT BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky CFX MERCHANT BANK LIMITED.

Pobočky CFX MERCHANT BANK LIMITED

CFXBZWH1XXX

TENDESEKA OFFICE PARK, BLOCK 4, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.