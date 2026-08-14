CDSEPS21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)

Adresa pobočky

AL QASR BUILDING, FLOOR 3

Kód pobočky

CDSEPS21XXX

Název banky

THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)

Město

NABLUS

CDSEPS21XXX

Banka THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS) není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS).

Pobočky THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)

CDSEPS21XXX

AL QASR BUILDING, FLOOR 3, NABLUS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.