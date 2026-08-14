CDSEPS21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)
Detaily kódu Swift
THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)
AL QASR BUILDING, FLOOR 3
CDSEPS21XXX
THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)
NABLUS
Banka THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)
Najděte kódy Swift různých poboček banky THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS).
Pobočky THE CLEARING, DEPOSITORY AND SETTLEMENT DEPARTMEN(CDS)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.