CDBLLYLT017

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)

Adresa pobočky

2ND RING ROUND AL HADAIK

Kód pobočky

CDBLLYLT017

Název banky

BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)

Město

BENGHAZI

CDBLLYLT017

Banka BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.).

Pobočky BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)

CDBLLYLT011

AL MUKTAR TOWER, BENGHAZI

CDBLLYLT012

ALFURASIA INVESTMENT CLUB COMPLEX, BENGHAZI

CDBLLYLT013

BENINA AIRPORT, BENGHAZI

CDBLLYLT014

ISLAMIC CALL BUILDING, BENGHAZI

CDBLLYLT015

EL BERKA BUILDING, BENGHAZI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.