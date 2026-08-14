CCERVECAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCRECER S.A. BANCO MICROFINANCIERO
Detaily kódu Swift
BANCRECER S.A. BANCO MICROFINANCIERO
AV. FRANCISCO DE MIRANDA CRUCE CON
CCERVECAXXX
BANCRECER S.A. BANCO MICROFINANCIERO
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BANCRECER S.A. BANCO MICROFINANCIERO není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCRECER S.A. BANCO MICROFINANCIERO
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCRECER S.A. BANCO MICROFINANCIERO.
Pobočky BANCRECER S.A. BANCO MICROFINANCIERO
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.