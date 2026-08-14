CBTUTM2AXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, THE
Detaily kódu Swift
CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, THE
BITARAP TURKMENISTAN AVENUE, 36
CBTUTM2AXXX
CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, THE
ASHKHABAD
Banka CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, THE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, THE
Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, THE.
Pobočky CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN, THE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.