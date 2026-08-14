CBTNTDNDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK TCHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK TCHAD

Adresa pobočky

RUE DU CAPITAINE OHREL

Kód pobočky

CBTNTDNDXXX

Název banky

COMMERCIAL BANK TCHAD

Město

N'DJAMENA

CBTNTDNDXXX

Banka COMMERCIAL BANK TCHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK TCHAD

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK TCHAD.

Pobočky COMMERCIAL BANK TCHAD

CBTNTDNDXXX

RUE DU CAPITAINE OHREL, N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.