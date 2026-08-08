CBGMGQG1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL

Adresa pobočky

AVENUE DE LA LIBERTE

Kód pobočky

CBGMGQG1XXX

Název banky

COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL

Město

MALABO

CBGMGQG1XXX

Banka COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL.

Pobočky COMMERCIAL BANK GUINEA ECUATORIAL

CBGMGQG1XXX

AVENUE DE LA LIBERTE, MALABO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.