CBFIRU81XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DALRYBBANK (FAR-EASTERN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF FISHERIES)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

DALRYBBANK (FAR-EASTERN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF FISHERIES)

Adresa pobočky

SVETLANSKAYA STREET 51A

Kód pobočky

CBFIRU81XXX

Název banky

DALRYBBANK (FAR-EASTERN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF FISHERIES)

Město

VLADIVOSTOK

CBFIRU81XXX

Banka DALRYBBANK (FAR-EASTERN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF FISHERIES) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky DALRYBBANK (FAR-EASTERN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF FISHERIES)

Najděte kódy Swift různých poboček banky DALRYBBANK (FAR-EASTERN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF FISHERIES).

Pobočky DALRYBBANK (FAR-EASTERN JOINT STOCK COMMERCIAL BANK OF FISHERIES)

CBFIRU81XXX

SVETLANSKAYA STREET 51A, VLADIVOSTOK, 690600

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.