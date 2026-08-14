CBBTRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CB B2B

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CB B2B

Adresa pobočky

KRASNOARMEJSKAYA 5

Kód pobočky

CBBTRU21XXX

Název banky

CB B2B

Město

YADRIN

CBBTRU21XXX

Banka CB B2B není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CB B2B

Najděte kódy Swift různých poboček banky CB B2B.

Pobočky CB B2B

CBBTRU21MOS

SADOVNICHESKAYA UL 70/2, MOSCOW, 115035

CBBTRU21XXX

KRASNOARMEJSKAYA 5, YADRIN, 429060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.