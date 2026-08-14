CAROVECAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL
Detaily kódu Swift
BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL
AV. UNIVERSIDAD ESQUINA MONNOY
CAROVECAXXX
BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL.
Pobočky BANCO CARONI, C.A. BANCO UNIVERSAL
CAROVECA022
AVENIDA VENEZUELA MULTICENTRO, CIUDAD GUAYANA, 8050
CAROVECAXXX
AV. UNIVERSIDAD ESQUINA MONNOY, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.