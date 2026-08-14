CAIWRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC MC BANK RUS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC MC BANK RUS

Adresa pobočky

OBRUCHEVA 30/1 B.2

Kód pobočky

CAIWRUMMXXX

Název banky

JSC MC BANK RUS

Město

MOSCOW

CAIWRUMMXXX

Banka JSC MC BANK RUS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC MC BANK RUS

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC MC BANK RUS.

Pobočky JSC MC BANK RUS

CAIWRUMMXXX

OBRUCHEVA 30/1 B.2, MOSCOW, 117485

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.