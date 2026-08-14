CAAKRU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY STAROOSKOL COMMERCIAL AGROPROMBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

LIMITED LIABILITY COMPANY STAROOSKOL COMMERCIAL AGROPROMBANK

Adresa pobočky

MKR.OLIMPIYSKY 62 - STARYY-OSKOL

Kód pobočky

CAAKRU21XXX

Název banky

LIMITED LIABILITY COMPANY STAROOSKOL COMMERCIAL AGROPROMBANK

Město

STARYY-OSKOL

CAAKRU21XXX

Banka LIMITED LIABILITY COMPANY STAROOSKOL COMMERCIAL AGROPROMBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky LIMITED LIABILITY COMPANY STAROOSKOL COMMERCIAL AGROPROMBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky LIMITED LIABILITY COMPANY STAROOSKOL COMMERCIAL AGROPROMBANK.

Pobočky LIMITED LIABILITY COMPANY STAROOSKOL COMMERCIAL AGROPROMBANK

CAAKRU21XXX

MKR.OLIMPIYSKY 62 - STARYY-OSKOL, STARYY-OSKOL, 309511

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.