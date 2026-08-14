BYBASDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BYBLOS BANK AFRICA LIMITED

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BYBLOS BANK AFRICA LIMITED

Adresa pobočky

BALADIYYA STREETS

Kód pobočky

BYBASDKHXXX

Název banky

BYBLOS BANK AFRICA LIMITED

Město

KHARTOUM

BYBASDKHXXX

Banka BYBLOS BANK AFRICA LIMITED není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BYBLOS BANK AFRICA LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky BYBLOS BANK AFRICA LIMITED.

Pobočky BYBLOS BANK AFRICA LIMITED

BYBASDKHXXX

BALADIYYA STREETS, KHARTOUM, 8121

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.