BTOSIRTHMSH
Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT
Detaily kódu Swift
CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT
BTOSIRTHMSH
CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT
MASHHAD
Banka CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT.
Pobočky CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT
BTOSIRTHCNT
JAHAN KOODAK CROSS ROAD VANAK SQ, TEHRAN, 1969935191
BTOSIRTHISF
ISFAHAN
BTOSIRTHKSH
KISH ISLAND
BTOSIRTHMAD
MADAR SQ 104, TEHRAN
BTOSIRTHMSH
MASHHAD
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.