BTOSIRTHCNT

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT

Adresa pobočky

JAHAN KOODAK CROSS ROAD VANAK SQ

Kód pobočky

BTOSIRTHCNT

Název banky

CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT

Město

TEHRAN

BTOSIRTHCNT

Banka CREDIT INSTITUTE FOR DEVELOPMENT není v tuto chvíli podporována

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Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.