BTEJIRT1ARD

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK TEJARAT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK TEJARAT

Adresa pobočky

IMAM KHOMEINI ST

Kód pobočky

BTEJIRT1ARD

Název banky

BANK TEJARAT

Město

ARDABIL

BTEJIRT1ARD

Banka BANK TEJARAT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK TEJARAT

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK TEJARAT.

Pobočky BANK TEJARAT

BTEJIRT1023

TEHRAN

BTEJIRT1051

IMAM KHOMEINI SQUARE, TEHRAN

BTEJIRT1100

TEHRAN

BTEJIRT1150

TEHRAN

BTEJIRT1200

TEHRAN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.