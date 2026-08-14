BTCHTDN1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SOCIETE GENERALE TCHAD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SOCIETE GENERALE TCHAD

Adresa pobočky

RUE ROBERT LEVY 2-6

Kód pobočky

BTCHTDN1XXX

Název banky

SOCIETE GENERALE TCHAD

Město

N'DJAMENA

BTCHTDN1XXX

Banka SOCIETE GENERALE TCHAD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SOCIETE GENERALE TCHAD

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Pobočky SOCIETE GENERALE TCHAD

BTCHTDN1XXX

RUE ROBERT LEVY 2-6, N'DJAMENA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.