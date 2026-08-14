BSPVZWH1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky RENAISSANCE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RENAISSANCE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 2, SOCIAL SECURITY CENTRE

Kód pobočky

BSPVZWH1XXX

Název banky

RENAISSANCE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Město

HARARE

BSPVZWH1XXX

Banka RENAISSANCE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RENAISSANCE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky RENAISSANCE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED.

Pobočky RENAISSANCE SECURITIES (PRIVATE) LIMITED

BSPVZWH1XXX

FLOOR 2, SOCIAL SECURITY CENTRE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.