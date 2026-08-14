BSDNSDKHHQR

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF SUDAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL BANK OF SUDAN

Adresa pobočky

ELGAMHORIA STREET

Kód pobočky

BSDNSDKHHQR

Název banky

CENTRAL BANK OF SUDAN

Město

KHARTOUM

BSDNSDKHHQR

Banka CENTRAL BANK OF SUDAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF SUDAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF SUDAN.

Pobočky CENTRAL BANK OF SUDAN

BSDNSDKHHQR

ELGAMHORIA STREET, KHARTOUM, 11111

BSDNSDKHXXX

JAMHORIA STREET, 1, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.