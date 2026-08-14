BSAHSDKHXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.)
Detaily kódu Swift
BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.)
HATIM ELAGEB, SQUARE 10, NO.1/1
BSAHSDKHXXX
BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.)
PORT SUDAN
Banka BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.).
Pobočky BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.