BSAARU41XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ROSCOMSNABBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ROSCOMSNABBANK

Adresa pobočky

LENINA STR. 51

Kód pobočky

BSAARU41XXX

Název banky

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ROSCOMSNABBANK

Město

UFA

BSAARU41XXX

Banka PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ROSCOMSNABBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ROSCOMSNABBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ROSCOMSNABBANK.

Pobočky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY ROSCOMSNABBANK

BSAARU41XXX

LENINA STR. 51, UFA, 450076

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.