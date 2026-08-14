BRRJRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED

Adresa pobočky

KOSMODAMLANSK AYA NAB. 52/1

Kód pobočky

BRRJRUM1XXX

Název banky

BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED

Město

MOSCOW

BRRJRUM1XXX

Banka BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED.

Pobočky BRUNSWICK RUSSIA (JERSEY) LIMITED

BRRJRUM1XXX

KOSMODAMLANSK AYA NAB. 52/1, MOSCOW, 113054

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.