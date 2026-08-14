BROORU21XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK UNITED FINANCIAL CAPITAL
Detaily kódu Swift
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK UNITED FINANCIAL CAPITAL
MARATA STREET 26
BROORU21XXX
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK UNITED FINANCIAL CAPITAL
MURMANSK
Banka PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK UNITED FINANCIAL CAPITAL není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK UNITED FINANCIAL CAPITAL
Najděte kódy Swift různých poboček banky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK UNITED FINANCIAL CAPITAL.
Pobočky PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY BANK UNITED FINANCIAL CAPITAL
BROORU21PTR
NAB. VARKAUSA 1-A - PETROZAVODSK, PETROZAVODSK, 185031
BROORU21XXX
MARATA STREET 26, MURMANSK, 183010
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.