BRNSRUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NBCO BRINKS

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NBCO BRINKS

Adresa pobočky

SMOLNAYA ST. 12

Kód pobočky

BRNSRUM1XXX

Název banky

NBCO BRINKS

Město

MOSCOW

BRNSRUM1XXX

Banka NBCO BRINKS není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NBCO BRINKS

Najděte kódy Swift různých poboček banky NBCO BRINKS.

Pobočky NBCO BRINKS

BRNSRUM1XXX

SMOLNAYA ST. 12, MOSCOW, 125493

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.