BPBAIT21017
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCA POPOLARE DI BARI
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky BANCA POPOLARE DI BARI pomocí převodu přes Wise. Více informací
BANCA POPOLARE DI BARI
VIA VITT. EMANUELE III, 70
017
BANCA POPOLARE DI BARI
CASSANO DELLE MURGE
Wise účet nabízí více
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Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
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Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 444,92 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 444,92 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
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Posílejte peníze svým stylem
Poslat peníze přes Wise účet znamená nízké poplatky a téměř vždy okamžité připsání příjemci.
Nejrychlejší způsob odeslání
74 % dorazí do 20 sekund.
Nízké poplatky
Nikdy nepřipočítáváme marže.
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Platba bankovním převodem vyžaduje o pár kroků více než převod přes Wise a má vyšší limity než platba kartou.
Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
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Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BANCA POPOLARE DI BARI
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCA POPOLARE DI BARI.
Pobočky BANCA POPOLARE DI BARI
BPBAIT21010
CORSO CAVOUR, 84, BARI, 70121
BPBAIT21011
VIA PRINCIPE UMBERTO, 7-9, NOICATTARO, 70016
BPBAIT21012
CORSO VITTORIO EMANUELE, 37, TRIGGIANO, 70019
BPBAIT21013
VIA GIROLAMO NISIO, 1L, BARI, 70128
BPBAIT21014
CORSO VITTORIO EMANUELE, 86, BARI, 70122
BPBAIT21015
PIAZZA XX SETTEMBRE, 3, RUTIGLIANO, 70018
BPBAIT21016
VIA ROMA, 3, CAROVIGNO, 72012
BPBAIT21017
VIA VITT. EMANUELE III, 70, CASSANO DELLE MURGE, 70020
BPBAIT21018
VIA ROMA, 11A, PUTIGNANO, 70017
BPBAIT21019
VIA VINCENZO ROPPO, 66, BARI, 70131
BPBAIT21021
PIAZZA RISORGIMENTO, 40, CELLAMARE, 70010
BPBAIT21023
VIA XX SETTEMBRE, 35-37, TURI, 70010
BPBAIT21024
PIAZZA XX SETTEMBRE, 66, MOLA DI BARI, 70042
BPBAIT21025
VIA R. DEL DRAGO, 8, POLIGNANO A MARE, 70044
BPBAIT21026
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 193A, BARI, 70126
BPBAIT21027
VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 8, MONOPOLI, 70043
BPBAIT21029
VIA AFRICA ORIENTALE, 14/16, MARGHERITA DI SAVOIA, 71044
BPBAIT21030
PIAZZA BOVIO GIOVANNI, 37, RUVO DI PUGLIA, 70037
BPBAIT21031
VIALE XXIV MAGGIO, 48, FOGGIA, 71121
BPBAIT21032
VIA FONTANA NUOVA, 1-3, DELICETO, 71026
BPBAIT21033
VIA S.S. N., 91 28, ANZANO DI PUGLIA, 71020
BPBAIT21034
VIA LUIGI D'AMATO, 1A-1B, CAMPOBASSO, 86100
BPBAIT21035
VIA ALESSANDRO MARIA CALEFATI, 339A, BARI, 70123
BPBAIT21036
VIA ARMANDO FAVIA, 3, BARI, 70124
BPBAIT21038
VIALE KENNEDY, 29/33, BARI, 70124
BPBAIT21039
VIALE JAPIGIA, 131C, BARI, 70126
BPBAIT21040
VIALE F. CRISPI, 50A, ANDRIA, 76123
BPBAIT21041
VIA G. MARCONI, 6-8, CAGNANO VARANO, 71010
BPBAIT21042
VIA LUIGI GALVANI, 6Q-6O-6P, BARI, 70125
BPBAIT21044
VIA D'ARAGONA ANGOLO VIA ANDRIA, BARLETTA, 76121
BPBAIT21045
VIA PROVINCIALE, 18/20, VALLESACCARDA, 83050
BPBAIT21046
PIAZZA E. GIANTURCO, 49, AVIGLIANO, 85021
BPBAIT21047
VIA SANTISSIMO ROSARIO, 50, FILIANO, 85020
BPBAIT21048
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 88-90, TORREMAGGIORE, 71017
BPBAIT21049
VIA F. BANDIERA, 42-44 - 71030, CASALVECCHIO DI PUGLIA, 71030
BPBAIT21050
PIAZZA MUNICIPIO, 1-2 - 71025, CASTELLUCCIO DEI SAURI, 71025
BPBAIT21051
VIA NAPOLI, 49, LUCERA, 71036
BPBAIT21052
VIA CHECCHIA RISPOLI, 26, SAN SEVERO, 71016
BPBAIT21053
PIAZZA DON. FRANCESCO CONVERTINI, 9, LOCOROTONDO, 70010
BPBAIT21054
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 22-23, MOLFETTA, 70056
BPBAIT21055
TORRE B SCALA B, CASAMASSIMA, 70010
BPBAIT21056
CORSO VITTORIO EMANUELE, 281-283, TRANI, 76125
BPBAIT21057
CORSO ALCIDE DE GASPERI, 41/51, BISCEGLIE, 76011
BPBAIT21058
CORSO G. GARIBALDI, 34-40, POTENZA, 85100
BPBAIT21059
VIA GIARDINO, 3, GROTTAMINARDA, 83035
BPBAIT21060
CORSO VITTORIO EMANUELE, 65, LESINA, 71010
BPBAIT21061
VIA ALDO MORO, 32, SERRACAPRIOLA, 71010
BPBAIT21063
VIA ORSINI, 82/84, ANDRIA, 76123
BPBAIT21065
VIA PETRARCA, S.N, LIONI, 83047
BPBAIT21067
PIAZZA GARIBALDI, 23-24, SANTERAMO IN COLLE, 70029
BPBAIT21069
CORSO DELLA CARBONERIA, 53/55, BARI, 70123
BPBAIT21070
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 131, BARI, 70124
BPBAIT21071
VIA PAOLO LEMBO, 36C-36H, BARI, 70124
BPBAIT21072
VIA VITTORIO VENETO, 25, CORATO, 70033
BPBAIT21073
VIA VITTORIO VENETO, 79-81A, ALTAMURA, 70022
BPBAIT21074
VIALE ALDO MORO, 76, GRAVINA IN PUGLIA, 70024
BPBAIT21075
VIA DEI LECCI, 35-39, MARTINA FRANCA, 74015
BPBAIT21077
PIAZZA MARCONI, 54-56, BITONTO, 70032
BPBAIT21078
VIALE OTRANTO, 119, LECCE, 73100
BPBAIT21079
PIAZZA MARCONI, S.N.C, MANFREDONIA, 71043
BPBAIT21080
VIA DEI MILLE, 16, NAPOLI, 80132
BPBAIT21081
VIA GIUSEPPE LIPPIELLO, 33, BAIANO, 83022
BPBAIT21082
VIA CAPO LE CASE ANG. VIA CRISPI, 1, ROMA, 00187
BPBAIT21083
VIA SALASCO, 40, MILANO, 20136
BPBAIT21084
VIA CELIBERTI ANGOLO VIA CARDU, S.N, GIOIA DEL COLLE, 70023
BPBAIT21085
VIA FLAVIO BARACCHINI, 2, MILANO, 20123
BPBAIT21086
VIA CAPPUCCINI, 41-43, NOCI, 70015
BPBAIT21087
VIA CAV DI VITT. VENETO, 69, OSTUNI, 72017
BPBAIT21088
VIA GIOVINAZZO ANG. VIA D' AQUINO, TARANTO, 74100
BPBAIT21089
CORSO TRIESTE, 180, CASERTA, 81100
BPBAIT21090
VIA MONTEGRAPPA, S.N.C, FRATTAMAGGIORE, 80027
BPBAIT21091
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 29-31, MAGLIE, 73024
BPBAIT21092
VIA P. DI PIEMONTE, 15, GALATINA, 73013
BPBAIT21093
VIA SALENTO, 42, ACQUAVIVA DELLE FONTI, 70021
BPBAIT21094
VIA DEGLI EROI, 2-4, CONVERSANO, 70014
BPBAIT21095
CORSO SEMPIONE ANG. VIA CANOVA, 17, MILANO, 20145
BPBAIT21096
VIA ITALIA, 48-52, BATTIPAGLIA, 84091
BPBAIT21097
VIA FLORA ANG. GIUSTINIANI, BENEVENTO, 82100
BPBAIT21098
PIAZZA VITTORIA, 6 A/C, NAPOLI, 80122
BPBAIT21100
VIA RICCARDO MISASI, 85-95, COSENZA, 87100
BPBAIT21101
VIA STROMBOLI, 117, AMANTEA, 87032
BPBAIT21103
CORSO G. MAZZINI, 272, COSENZA, 87100
BPBAIT21104
VIA KENNEDY, 1, ROGES, 87036
BPBAIT21105
VIA CASE SPARSE NC, CASOLE BRUZIO, 87050
BPBAIT21106
PIAZZA ROTONDA, NC, LAMEZIA TERME, 88046
BPBAIT21107
PIAZZA G. CALOPRESE, 15, SCALEA, 87029
BPBAIT21108
VIALE DELLA LIBERTA', 147, TREBISACCE, 87075
BPBAIT21110
VIA DEGLI ARANCI, 31A-31B-31C, SORRENTO, 80067
BPBAIT21112
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 126-128C, SALERNO, 84123
BPBAIT21113
VIA RAIMONDO ORSINI, 15, TRAMONTI, 84010
BPBAIT21114
CORSO ITALIA, 100-102, PIANO DI SORRENTO, 80063
BPBAIT21115
VIA GIUSEPPE VERDI, 32-34, NAPOLI, 80133
BPBAIT21116
VIA BARI, 3A-5A, CAPURSO, 70010
BPBAIT21117
STRADA PALUMBO, 4, BARI, 70123
BPBAIT21118
CORSO VITTORIO EMANUELE, 95, PALO DEL COLLE, 70027
BPBAIT21119
VIA GIOVANNI BOVIO, 17A-17B-17C-17D, CANOSA DI PUGLIA, 76012
BPBAIT21120
CORSO DANTE ALIGHIERI, 23, TERLIZZI, 70038
BPBAIT21121
VIA DOMENICO CIMAROSA, 88/90/92/94, NAPOLI, 80127
BPBAIT21122
CORSO GARIBALDI ANG. PIAZZA, CERIGNOLA, 71042
BPBAIT21123
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10, CASTELLANA GROTTE, 70013
BPBAIT21124
CORSO VITTORIO EMANUELE, 5-9, FASANO, 72015
BPBAIT21125
VIA GIUSEPPE VERDI, 2, BRESCIA, 25122
BPBAIT21128
VIA CAPOZZI VIA GIORDANO, AVELLINO, 83100
BPBAIT21129
VIA LA MARTELLA ANG. VIALE JONIO, MATERA, 75100
BPBAIT21131
VIA ENRICO DEGLI SCROVEGNI, 2, PADOVA, 35131
BPBAIT21132
VIALE MONTEGRAPPA ANG. VIALE GUGLIE, TREVISO, 31100
BPBAIT21133
CORSO SONNINO ANGOLO VIA EGNA, BARI, 70121
BPBAIT21134
VIA MILANO, 18, CORSICO, 20094
BPBAIT21135
CORSO SS FELICE E FORTUNATO ANG. VI, VICENZA, 36100
BPBAIT21136
VIA PO, 48/A, ROMA, 00198
BPBAIT21137
VIALE VITTORIO EMANUELE II, 10, BERGAMO, 24122
BPBAIT21151
VIA FILIPPO SAPORITO, 27A, AVERSA, 81031
BPBAIT21152
VIA FUORI PORTA ROMA, 65, CAPUA, 81043
BPBAIT21153
VIA VATICALE, 115/121, CASAL DI PRINCIPE, 81033
BPBAIT21154
CORSO EUROPA, 25, CASAPESENNA, 81030
BPBAIT21155
VIA ALTIERI, 30, CASTEL MORRONE, 81020
BPBAIT21156
CORSO UMBERTO I, 190-192-194, MONDRAGONE, 81034
BPBAIT21157
CORSO ROMA, 14/16, ROCCAMONFINA, 81035
BPBAIT21158
PIAZZA IV NOVEMBRE, SUCCIVO, 81030
BPBAIT21159
VIA DANTE, 12, VITULAZIO, 81041
BPBAIT21160
CORSO UMBERTO I, 475, CASALNUOVO DI NAPOLI, 80013
BPBAIT21161
VIA PIO XII, 2A-2B-2C, CASORIA, 80026
BPBAIT21163
VIA OASI SACRO CUORE, 50, GIUGLIANO IN CAMPANIA, 80014
BPBAIT21164
CORSO UMBERTO I, 347/351, MARIGLIANO, 80034
BPBAIT21165
VIA LARGO VASTO A CHIAIA, 79/81, NAPOLI, 80121
BPBAIT21167
VIA ARENACCIA, 151, NAPOLI, 80141
BPBAIT21170
VIA CASERTA AL BRAVO, 157/159, NAPOLI, 80144
BPBAIT21171
VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA, 79, NAPOLI, 80124
BPBAIT21172
VIA FORMISANO, 19, SAN GIORGIO A CREMANO, 80046
BPBAIT21174
VIA DELLA RESISTENZA ANG. VIA S.DOM, SAN VITO DEI NORMANNI, 72019
BPBAIT21175
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 48, SANTA MARIA CAPUA VETERE, 81055
BPBAIT21176
VIA ROMA, 191L, FANO, 61032
BPBAIT21177
VIA MONSIGNOR FILIPPO SCHIOPPA, 2, FORIO, 80075
BPBAIT21178
VIALE CAMPI FLEGREI BAGNOLI, 12, NAPOLI, 80124
BPBAIT21179
CORSO UMBERTO, 43, BRINDISI, 72100
BPBAIT21180
VIA APPIA, 39, BRINDISI, 72100
BPBAIT21181
VIALE LILLA VINCENZO, 3, FRANCAVILLA FONTANA, 72021
BPBAIT21186
VIA DANTE ALIGHIERI, 2, PERGOLA, 61045
BPBAIT21201
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 15, MELFI, 85025
BPBAIT21202
VIA PARTENIO, 48, AVELLINO, 83100
BPBAIT21203
VIA MAGNA GRECIA, 286, CAPACCIO, 84047
BPBAIT21205
VIALE GUGLIELMO MARCONI, 194, POTENZA, 85100
BPBAIT21206
VIA GEN. PENNELLA, SNC, VENOSA, 85029
BPBAIT21208
PIAZZA SALVATORE SCOCA, 5, CALITRI, 83045
BPBAIT21209
VIA SS. ANNUNZIATA, 5, PESCOPAGANO, 85020
BPBAIT21210
VIA ALCIDE DE GASPERI, S.N, OLIVETO CITRA, 84020
BPBAIT21212
VIA ANSELMO PECCI, 38-46, TRAMUTOLA, 85057
BPBAIT21213
PIAZZA AMENDOLA, 6, FRANCAVILLA IN SINNI, 85034
BPBAIT21216
VIA DELLA REPUBBLICA, 10, RUVO DEL MONTE, 85020
BPBAIT21217
CORSO ITALIA, 117/119/121, BELLA, 85051
BPBAIT21218
VIA NUOVO PIANO REGOLATORE, BISACCIA, 83044
BPBAIT21220
VIA GALLIANO, RIONERO IN VULTURE, 85028
BPBAIT21222
CORSO VITTORIO VENETO, 8, ANDRETTA, 83040
BPBAIT21223
VIA GESUMUNNO - 71020 ROCCHETTA, ROCCHETTA SANT'ANTONIO, 71020
BPBAIT21225
CORSO EUROPA, 9, CAPOSELE, 83040
BPBAIT21226
VIA SAN GIOVANNI, 53/57, EBOLI, 84025
BPBAIT21230
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 58, MODUGNO, 70026
BPBAIT21233
VIA O. FLACCO, S.N, BRINDISI, 72100
BPBAIT21248
PIAZZA DEL POPOLO, TRECCHINA, 85049
BPBAIT21249
CORSO UMBERTO I, SPINAZZOLA, 76014
BPBAIT21250
VIA MICHELANGELO CIANCIULLI, 65, MONTELLA, 83048
BPBAIT21251
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 3-5, FERRANDINA, 75013
BPBAIT21254
VIA GODELMO, 19, SALA CONSILINA, 84036
BPBAIT21255
VIA ANZIO, POTENZA, 85100
BPBAIT21260
VIA PETRUCCELLI, POTENZA, 85100
BPBAIT21261
VIA SAN ASPRENO, 2, NAPOLI, 80133
BPBAIT21264
VIA ROMA, 23 - 85040 CASTELLUCCIO, CASTELLUCCIO INFERIORE, 85040
BPBAIT21265
VIA ARIOSTO, 30, CORLETO PERTICARA, 85012
BPBAIT21266
PIAZZA REGINA MARGHERITA, 7, FORENZA, 85023
BPBAIT21270
VIA SALVO D'ACQUISTO, MARATEA, 85046
BPBAIT21271
VIA REGINA MARGHERITA, 29, MARSICO NUOVO, 85052
BPBAIT21272
VIA GIACINTO ALBINI, 169, PICERNO, 85055
BPBAIT21275
VIA G. MARCONI, 36, VIGGIANO, 85059
BPBAIT21276
VIA SAN VITO, 433-437, TITO, 85050
BPBAIT21277
VIA NAZIONALE, 91/97, BARILE, 85022
BPBAIT21280
VIA ROMA, 35, MATERA, 75100
BPBAIT21286
VIA DI GIURA, 161, POTENZA, 85100
BPBAIT21287
VIA DELLA REPUBBLICA, 13, VILLAMMARE, 84079
BPBAIT21288
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 41, GIOVINAZZO, 70054
BPBAIT21291
VIA CADUTI VII SETTEMBRE 1943, 9, LAURIA, 85044
BPBAIT21292
VIA E. AZIMONTI, VILLA D'AGRI, PADERNO DUGNANO, 85050
BPBAIT21294
VIA ROMA, SNC, LAGONEGRO, 85042
BPBAIT21295
VIA CAMPO LA SCALA, POLLA, 84035
BPBAIT21296
C.DA MACCHIA ROMANA (CO OSP. S. CA, POTENZA, 85100
BPBAIT21298
CORSO VITT. EMANUELE, 43, CANDELA, 71024
BPBAIT21302
VIA DANTE ALIGHIERI, 133, LAVELLO, 85024
BPBAIT21303
VIA ROMA, 13, ALBA ADRIATICA, 64011
BPBAIT21304
VIALE MARCONI, 296, ALBA ADRIATICA, 64011
BPBAIT21305
VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA, 10, ANCARANO, 64010
BPBAIT21306
VIALE SAN FRANCESCO, 6B, ARSITA, 64031
BPBAIT21307
STRADA STATALE, 80, APRATI, CROGNALETO, 64043
BPBAIT21308
VIA ROMA, 56, CARSOLI, 67061
BPBAIT21309
CORSO ELIO ADRIANO, 1, ATRI, 64032
BPBAIT21310
VIA DEL BEATO CESIDIO, 45, L'AQUILA, 67100
BPBAIT21311
PIAZZA TORLONIA, AVEZZANO, 67051
BPBAIT21312
BORGO ALFONSO MARTINI, 49, BELLANTE, 64020
BPBAIT21313
VIA NAZIONALE, 171, BELLANTE, 64020
BPBAIT21314
VIA GIUSEPPE PARINI, 6, CORROPOLI, 64013
BPBAIT21315
CORSO UMBERTO I, 25, CAMPLI, 64012
BPBAIT21316
VIA ROMA, 3, CANZANO, 64020
BPBAIT21317
VIA FAVORITA, 45, CAMPOMARINO, 86042
BPBAIT21318
VIA FRANCESCANTONIO GRUE, 16, CASTELLI, 64041
BPBAIT21319
VIA ROMA, 26, COLONNELLA, 64010
BPBAIT21320
PIAZZA MARCONI, 5, CASTILENTI, 64035
BPBAIT21321
PIAZZA DEL COMMERCIO, 3, CONTROGUERRA, 64010
BPBAIT21322
PIAZZA PIEDICORTE, 21, CORROPOLI, 64013
BPBAIT21323
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 91, GIULIANOVA, 64021
BPBAIT21324
VIA METELLA NUOVA, 1, GARRUFO, SANT'OMERO, 64010
BPBAIT21325
VIA GALILEO GALILEI, 2, GIULIANOVA, 64021
BPBAIT21326
VIA ALDO MORO, 4, MARTINSICURO, 64014
BPBAIT21327
VIA ENRICO TOTI, 5, OSIMO, 60027
BPBAIT21328
LARGO ROSCIANO, 4, MONTORIO AL VOMANO, 64046
BPBAIT21329
VIALE DELLA VITTORIA, 5 TER, JESI, 60035
BPBAIT21330
SS 80 KM 94,700, MOSCIANO SANT'ANGELO, 64023
BPBAIT21331
VIA FRANCESCO CRISPI, SNC, MOSCIANO SANT'ANGELO, 64023
BPBAIT21332
VIA A. GRAMSCI, GIULIANOVA, 64021
BPBAIT21333
ATRI, ATRI, 64032
BPBAIT21334
PIAZZA G. MARCONI, 10, NERETO, 64015
BPBAIT21335
PIAZZA ITALIA, TERAMO, 64100
BPBAIT21336
PIAZZA DEL MERCATO, NOTARESCO, 64024
BPBAIT21337
VIA XXIV MAGGIO, 16, PIETRACAMELA, 64047
BPBAIT21338
PIAZZA DELLA LIBERTA', 1, PINETO, 64025
BPBAIT21339
VIA FRANCESCO SAVINI, 8, TERAMO, 64100
BPBAIT21340
VIA NAZIONALE, 220A, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 64026
BPBAIT21341
VIA PUGLIA, 68 - 63074 SAN, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074
BPBAIT21342
VIA GIUSEPPE VERDI, 84, CHIARAVALLE, 60033
BPBAIT21343
CORSO ADRIATICO, 77 - 64016, SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA, 64016
BPBAIT21344
PIAZZALE LUIGI STURZO, 15, ROMA, 00144
BPBAIT21345
VIA VITTORIO EMANUELE II, 9, SANT'OMERO, 64027
BPBAIT21346
VIA MIRABILII, 13, SANT'ONOFRIO, CAMPLI, 64017
BPBAIT21347
VIA PIANE, 61, SANTA MARIA IMBARO, 66030
BPBAIT21348
VIA A. ROSSI, 41, SILVI MARINA, SILVI, 64028
BPBAIT21349
PIAZZA BERLINGUER, PAGLIARE, MORRO D'ORO, 64020
BPBAIT21350
VIA C.ULPIANI, 21, PAGLIARE, SPINETOLI, 63036
BPBAIT21351
VIALE FRANCESCO CRISPI, 121, TERAMO, 64100
BPBAIT21352
VIA ALCIDE DE GASPERI, 28, TORRICELLA SICURA, 64010
BPBAIT21353
VIA CARDUCCI, 123, TORTORETO LIDO, TORTORETO, 64018
BPBAIT21354
PIAZZA DEL MERCATO, 38, VILLA LEMPA, CIVITELLA DEL TRONTO, 64010
BPBAIT21355
PIAZZA UMBERTO I, TOSSICIA, 64049
BPBAIT21356
VIA G.MAZZINI, PORTO SANT'ELPIDIO, 63018
BPBAIT21357
VIA NAZIONALE, 34, VAL VOMANO, PENNA SANT'ANDREA, 64039
BPBAIT21358
PIAZZA PROGRESSO, 1 A/B/C, SAN NICOLO A TORDINO, 64020
BPBAIT21359
PIAZZA M. BARENDSON, CASTELNUOVO, CASTELLALTO, 64020
BPBAIT21360
PIAZZA ALDO MORO, SNC, ROSETO CAMPO A MARE, 64026
BPBAIT21361
VIA NAZIONALE ADRIATICA, 85, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 64020
BPBAIT21362
VIA CONTE DI RUVO, 41, PESCARA, 65127
BPBAIT21363
VIALE BRUNO BUOZZI, 45, PORTO SAN GIORGIO, 63017
BPBAIT21364
VIA CONA, 65, TERAMO, 64100
BPBAIT21365
VIA NAPOLI, ASCOLI PICENO, 63100
BPBAIT21366
VIA DANTE, 3, TERMOLI, 86039
BPBAIT21367
VIA FABIO FILZI, 14, LANCIANO, 66034
BPBAIT21368
VIA NAZIONALE, 62, SCERNE, PINETO, 64020
BPBAIT21369
VIA SAN LUIGI VERSIGLIA, 6-8, CIVITANOVA MARCHE, 62012
BPBAIT21370
CORSO VITTORIO EMANUELE, 58, POGGIOFIORITO, 66030
BPBAIT21371
VIA PAUSALA, CORRIDONIA, 62014
BPBAIT21372
VIA CESARE BATTISTI, 39, RECANATI, 62019
BPBAIT21373
VIA FRATELLI BRANCONDI, 12-14, LORETO, 60025
BPBAIT21374
CORSO SAN GIORGIO, 36, TERAMO, 64100
BPBAIT21375
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 108, TIVOLI, 00019
BPBAIT21376
VIA LIGURIA, 19/F, AVEZZANO, 67051
BPBAIT21377
VIA CRESCENZIO, 89A, ROMA, 00193
BPBAIT21378
VIA ENRICO MATTEI, PORTO D'ASCOLI, SAN BENEDETTO.D.TRONTO, 63074
BPBAIT21379
VIA LUIGI CAPUANA, 34, ROMA, 00137
BPBAIT21380
VIALE GIOVANNI BOVIO, 220, CESENA, 47521
BPBAIT21381
VIALE MAZZINI, 146, BOLOGNA, 40139
BPBAIT21382
VIALE GOFFREDO MAMELI, 116/118, PESARO, 61100
BPBAIT21383
VIALE ANTONIO GRAMSCI, 87, FORLI', 47122
BPBAIT21384
VIALE CICCARONE, 92, VASTO, 66054
BPBAIT21385
VIA E. RAINUSSO, 46, MODENA, 41124
BPBAIT21386
VIA S. GABRIELE - 64045 ISOLA DEL, ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA, 64045
BPBAIT21387
VIA ROMA, SNC, BISENTI, 64033
BPBAIT21388
VIA PORTA NAPOLI, SNC, CASTEL DI SANGRO, 67031
BPBAIT21389
VIA G. CARDUCCI, 102, PESCARA, 65122
BPBAIT21390
VIA GIUSEPPE MISTICONI, 1, PESCARA, 65129
BPBAIT21391
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 28, PESCARA, 65123
BPBAIT21392
VIA RENATO PAOLINI, 100, PESCARA, 65124
BPBAIT21393
VIA TIBURTINA VALERIA, 318, PESCARA, 65128
BPBAIT21394
VIA ALESSANDRO VALIGNANI, 40, PESCARA, 65126
BPBAIT21395
VIA DI SOTTO, 49, PESCARA, 65125
BPBAIT21396
PIAZZA TRIESTE, 45, ALANNO, 65020
BPBAIT21397
VIA PIANA LA FARA, ATESSA, 66041
BPBAIT21398
PIAZZA I MAGGIO, 5, BUSSI SUL TIRINO, 65022
BPBAIT21399
VIA DELLA LIBERTA', 27, CARAMANICO TERME, 65023
BPBAIT21400
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 52, CEPAGATTI, 65012
BPBAIT21401
VIALE ABRUZZO, 24, CHIETI SCALO, CHIETI, 66100
BPBAIT21402
PIAZZA DIAZ, CITTA' SANT'ANGELO, 65013
BPBAIT21403
VIA ROMA, 5, CIVITAQUANA, 65010
BPBAIT21404
VIA G. MARCONI, 23, CIVITELLA, 65010
BPBAIT21405
LARGO UMBERTO I, 2, CUGNOLI, 65020
BPBAIT21406
PIAZZA MAZZOCCA, FARINDOLA, 65010
BPBAIT21407
VIA PO, SAN GIOVANNI TEATINO, 66020
BPBAIT21408
VIA STEFANI, 1, LETTOMANOPPELLO, 65020
BPBAIT21409
VIA VITTORIO VENETO, 77, LORETO APRUTINO, 65014
BPBAIT21410
FRAZ. SCALOVIA CAMPANIA, 4, MANOPPELLO, 65025
BPBAIT21411
VIALE DE GASPERI, 73/75, MONTEPRANDONE, 63033
BPBAIT21412
PIAZZA UMBERTO I, MOSCUFO, 65010
BPBAIT21413
PIAZZA LUCA DA PENNE, 27, PENNE, 65017
BPBAIT21414
VIA REGINA MARGHERITA, 1, PIANELLA, 65019
BPBAIT21415
CONTRADA CEPRANETO, 2/P, COLLECORVINO, 65010
BPBAIT21416
CORSO ANTONIO GRAMSCI, 13, POPOLI, 65026
BPBAIT21417
FRAZ. S. TERESAVIA MAIELLA, SPOLTORE, 65010
BPBAIT21418
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - 65020, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, 65020
BPBAIT21419
CORSO I MAGGIO, 160, SCAFA, 65027
BPBAIT21488
PIAZZA CARLO TRESCA, 3, SULMONA, 67039
BPBAIT21489
VIA D' ANNUNZIO, TOCCO DA CASAURIA, 65028
BPBAIT21490
PIAZZA GIOVANNI XXIII, TORRE DE' PASSERI, 65029
BPBAIT21491
VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD, 41, TORTORETO, 64019
BPBAIT21492
S.S.538 ORTONA-ORSOGNA KM 5,7, ORTONA, 66040
BPBAIT21493
V.LE L. PETRUZZI, 19, CITTA' SANT'ANGELO, 65013
BPBAIT21494
CORSO UMBERTO I, 207, MONTESILVANO, 65015
BPBAIT21495
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 140, ANCONA, 60121
BPBAIT21496
VIA TRENTO, 13-17, MACERATA, 62100
BPBAIT21497
VIALE ALCIONE, 139A, FRANCAVILLA AL MARE, 66023
BPBAIT21498
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 102, PESCARA, 65122
BPBAIT21614
VICO SAN DOMENICO, 2, BARI, 70122
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.