BOIMIRT1KSH
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF INDUSTRY AND MINE
Detaily kódu Swift
BANK OF INDUSTRY AND MINE
SAHEL BLV
BOIMIRT1KSH
BANK OF INDUSTRY AND MINE
KISH ISLAND
Banka BANK OF INDUSTRY AND MINE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK OF INDUSTRY AND MINE
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF INDUSTRY AND MINE.
Pobočky BANK OF INDUSTRY AND MINE
BOIMIRT1ADB
FIRST OF ESTEQLAL BLV, ARTESH, ARDABIL, 5615796389
BOIMIRT1AHW
PASDARAN BLV, AHWAZ, 6163913394
BOIMIRT1ARK
OPPOSITE OF MIRASHRAFI ST. IM 4176, ARAK, 3816614176
BOIMIRT1BAN
CORNER OF KATEBI ST. ASADABADI BLV, BANDAR ABBAS, 7914745156
BOIMIRT1BOJ
CROSSROAD NAHIE ENTEZAMI., AFTER, BOJNOORD, 9414964659
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.