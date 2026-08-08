BOIMIRT1FKH

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF INDUSTRY AND MINE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Adresa pobočky

VALI ASR, AFTER CHAMRAN CROSSROAD

Kód pobočky

BOIMIRT1FKH

Název banky

BANK OF INDUSTRY AND MINE

Město

TEHRAN

BOIMIRT1FKH

Banka BANK OF INDUSTRY AND MINE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANK OF INDUSTRY AND MINE

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF INDUSTRY AND MINE.

Pobočky BANK OF INDUSTRY AND MINE

BOIMIRT1ADB

FIRST OF ESTEQLAL BLV, ARTESH, ARDABIL, 5615796389

BOIMIRT1AHW

PASDARAN BLV, AHWAZ, 6163913394

BOIMIRT1ARK

OPPOSITE OF MIRASHRAFI ST. IM 4176, ARAK, 3816614176

BOIMIRT1BAN

CORNER OF KATEBI ST. ASADABADI BLV, BANDAR ABBAS, 7914745156

BOIMIRT1BOJ

CROSSROAD NAHIE ENTEZAMI., AFTER, BOJNOORD, 9414964659

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.