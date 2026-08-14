BOFARUM1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)
Detaily kódu Swift
BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)
BOLSHOI GNEZDNIKOVSKY PEREULOK 1/2
BOFARUM1XXX
BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)
MOSCOW
Banka BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW) není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW).
Pobočky BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.