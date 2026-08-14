BOFARUM1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)

Adresa pobočky

BOLSHOI GNEZDNIKOVSKY PEREULOK 1/2

Kód pobočky

BOFARUM1XXX

Název banky

BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)

Město

MOSCOW

BOFARUM1XXX

Banka BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW) není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW).

Pobočky BANK OF AMERICA, N.A. (MOSCOW)

BOFARUM1XXX

BOLSHOI GNEZDNIKOVSKY PEREULOK 1/2, MOSCOW, 103009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.