BOELKPP1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF EAST LAND, PYONGYANG
Detaily kódu Swift
BANK OF EAST LAND, PYONGYANG
BEL BUILDING
BOELKPP1XXX
BANK OF EAST LAND, PYONGYANG
PYONGYANG
Banka BANK OF EAST LAND, PYONGYANG není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK OF EAST LAND, PYONGYANG
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF EAST LAND, PYONGYANG.
Pobočky BANK OF EAST LAND, PYONGYANG
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.