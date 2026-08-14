BOELKPP1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF EAST LAND, PYONGYANG

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF EAST LAND, PYONGYANG

Adresa pobočky

BEL BUILDING

Kód pobočky

BOELKPP1XXX

Název banky

BANK OF EAST LAND, PYONGYANG

Město

PYONGYANG

BOELKPP1XXX

Banka BANK OF EAST LAND, PYONGYANG není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF EAST LAND, PYONGYANG

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF EAST LAND, PYONGYANG.

Pobočky BANK OF EAST LAND, PYONGYANG

BOELKPP1XXX

BEL BUILDING, PYONGYANG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.