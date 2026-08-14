BODEVE2MXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.

Adresa pobočky

CALLE 77 CON AVENIDA, 17

Kód pobočky

BODEVE2MXXX

Název banky

BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.

Město

MARACAIBO

BODEVE2MXXX

Banka BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A..

Pobočky BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.

BODEVE2MCCS

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BODEVE2MXXX

CALLE 77 CON AVENIDA, 17, MARACAIBO, 4001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.