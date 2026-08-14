BODEVE2MXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.
Detaily kódu Swift
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.
CALLE 77 CON AVENIDA, 17
BODEVE2MXXX
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.
MARACAIBO
Banka BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A. není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A..
Pobočky BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BU C.A.
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.