BOCAVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO CANARIAS DE VENEZUELA C.A.

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO CANARIAS DE VENEZUELA C.A.

Adresa pobočky

AV TAMANACO TORRE GLOBAL, URB EL

Kód pobočky

BOCAVEC1XXX

Název banky

BANCO CANARIAS DE VENEZUELA C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BOCAVEC1XXX

Banka BANCO CANARIAS DE VENEZUELA C.A. není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky BANCO CANARIAS DE VENEZUELA C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO CANARIAS DE VENEZUELA C.A..

Pobočky BANCO CANARIAS DE VENEZUELA C.A.

BOCAVEC1XXX

AV TAMANACO TORRE GLOBAL, URB EL, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.