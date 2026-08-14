BNPARUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW

Adresa pobočky

LESNAYA STR. 5

Kód pobočky

BNPARUMMXXX

Název banky

BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW

Město

MOSCOW

BNPARUMMXXX

Banka BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW

Najděte kódy Swift různých poboček banky BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW.

Pobočky BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW

BNPARUMMXXX

LESNAYA STR. 5, MOSCOW, 125047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.