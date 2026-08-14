BNPARUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW
Detaily kódu Swift
BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW
LESNAYA STR. 5
BNPARUMMXXX
BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW
MOSCOW
Banka BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW
Najděte kódy Swift různých poboček banky BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW.
Pobočky BNP PARIBAS BANK JSC, MOSCOW
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.