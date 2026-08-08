BNDJDJD1XXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI
Detaily kódu Swift
BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI
AVENUE ST LAURENT DU VAR
BNDJDJD1XXX
BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI
DJIBOUTI
Banka BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI.
Pobočky BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI
BCDJDJJDXXX
BOULEVARD SAINT LAURENT DU VAR, DJIBOUTI, 77101
BNDJDJD1XXX
AVENUE ST LAURENT DU VAR, DJIBOUTI, 77101
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.