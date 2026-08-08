BNDJDJD1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

Adresa pobočky

AVENUE ST LAURENT DU VAR

Kód pobočky

BNDJDJD1XXX

Název banky

BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

Město

DJIBOUTI

BNDJDJD1XXX

Banka BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI.

Pobočky BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI

BCDJDJJDXXX

BOULEVARD SAINT LAURENT DU VAR, DJIBOUTI, 77101

BNDJDJD1XXX

AVENUE ST LAURENT DU VAR, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.