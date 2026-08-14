BNAPVEC1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO

Adresa pobočky

AVENIDA VENEZUELA FLOOR 4, EL

Kód pobočky

BNAPVEC1XXX

Název banky

BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BNAPVEC1XXX

Banka BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO.

Pobočky BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO

BNAPVEC1XXX

AVENIDA VENEZUELA FLOOR 4, EL, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 6760

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.