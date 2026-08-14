BMWFRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky OOO BMW BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

OOO BMW BANK

Adresa pobočky

LENINGRADSKY PROSPECT 70

Kód pobočky

BMWFRUMMXXX

Název banky

OOO BMW BANK

Město

MOSCOW

BMWFRUMMXXX

Banka OOO BMW BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky OOO BMW BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky OOO BMW BANK.

Pobočky OOO BMW BANK

BMWFRUMMXXX

LENINGRADSKY PROSPECT 70, MOSCOW, 125315

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.