BMJIIRT1SHB
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
Detaily kódu Swift
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
IRDAMAD BLVD 144
BMJIIRT1SHB
BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
TEHRAN
Banka BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN
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Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.