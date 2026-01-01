BMJIIRT1INT

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN

Adresa pobočky

MIRDAMAD BLVD 144

Kód pobočky

BMJIIRT1INT

Název banky

BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN

Město

TEHRAN

BMJIIRT1INT

Banka BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN není v tuto chvíli podporována

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Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.