BLOPIT22416
Detaily kódu BIC/Swift banky UBI BANCA SPA
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky UBI BANCA SPA pomocí převodu přes Wise. Více informací
UBI BANCA SPA
CORSO VITTORIO ALFIERI, 137
416
UBI BANCA SPA
ASTI
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 430,59 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 430,59 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
1. Chcete poslat peníze do země Itálie
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Itálie.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení
4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení
Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení
Posílejte peníze svým stylem
Poslat peníze přes Wise účet znamená nízké poplatky a téměř vždy okamžité připsání příjemci.
Nejrychlejší způsob odeslání
74 % dorazí do 20 sekund.
Nízké poplatky
Nikdy nepřipočítáváme marže.
Nepřetržitý zákaznický servis 365 dní v roce
Získejte pomoc po telefonu, e-mailem nebo přes chat
Platba bankovním převodem vyžaduje o pár kroků více než převod přes Wise a má vyšší limity než platba kartou.
Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky UBI BANCA SPA
Najděte kódy Swift různých poboček banky UBI BANCA SPA.
Pobočky UBI BANCA SPA
BLOPIT22004
VIA T. SPERI, 1, SAN ZENO NAVIGLIO, 25010
BLOPIT22006
PIAZZA GIUSEPPE CAMBIAGHI, 1, MONZA, 20900
BLOPIT22007
VIA FRANCESCO CUSANI, 49-51, CARATE BRIANZA, 20841
BLOPIT22010
VIA GIACOMO LEOPARDI, 7E, ERBA, 22036
BLOPIT22012
VIA FATEBENEFRATELLI, VALMADRERA, 23868
BLOPIT22021
VIA MARCONI, 6/E, BAGNATICA, 24060
BLOPIT22023
VIA DEI CROCIFERI, 44, ROMA, 00187
BLOPIT22024
PIAZZA VITTORIO VENETO, 8, BERGAMO, 24122
BLOPIT22027
PIAZZA CINQUE GIORNATE, 1, MILANO, 20129
BLOPIT22029
VIA ULDERICO MATTOCCIA, 6, VELLETRI, 00049
BLOPIT22031
VIA SAN VITALE, 17, SEREGNO, 20831
BLOPIT22033
VIA GUGLIELMO MARCONI, 14, GAZZANIGA, 24025
BLOPIT22034
PIAZZA DUOMO, 5, MONZA, 20900
BLOPIT22035
VIA DON MINZONI, CARNATE, 20866
BLOPIT22038
VIA J. F. KENNEDY, 163, CIAMPINO, 00043
BLOPIT22040
PIAZZA MANZONI, 16, PALOSCO, 24050
BLOPIT22045
LARGO SALINARI ANG. VIA B. CROCE, ROMA, 00142
BLOPIT22046
VIA VAL MAIRA, 125-131, ROMA, 00141
BLOPIT22047
VIA SALARIA, 204, MONTEROTONDO, 00015
BLOPIT22048
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 22, POMEZIA, 00040
BLOPIT22049
VIA GREGORIO VII, 289, ROMA, 00165
BLOPIT22050
VIALE GORIZIA, 34, ROMA, 00198
BLOPIT22054
VIA LIBERTA', 1, BIASSONO, 20853
BLOPIT22055
VIA DI PORTA CASTELLO, 32, ROMA, 00193
BLOPIT22056
VIA MARCONI, 3, ALMENNO SAN SALVATORE, 24031
BLOPIT22058
VIA VITTOR PISANI, 2, MONZA, 20900
BLOPIT22059
VIA CATTANEO, 3, COMO, 22100
BLOPIT22060
VIA DON DAVIDE CANALI, 33/35, BULCIAGO, 23892
BLOPIT22061
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 3, ALZANO LOMBARDO, 24022
BLOPIT22062
VIA 4 NOVEMBRE, 80, GIUSSANO, 20833
BLOPIT22064
VIA VARESINA, 88, LURATE CACCIVIO, 22075
BLOPIT22066
VIA ALESSANDRO MANZONI, 22, MONZA, 20900
BLOPIT22069
VIA CIRCONVALLAZIONE, 41913, CORNATE D'ADDA, 20872
BLOPIT22073
VIA FRANZOLINO PRINETTI, 43, BERNAREGGIO, 20881
BLOPIT22075
VIA ALCIDE DE GASPERI, 58-62-64, BRUGHERIO, 20861
BLOPIT22076
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 3, CIVIDATE AL PIANO, 24050
BLOPIT22080
VIA G. MAZZINI, 28, BISUSCHIO, 21050
BLOPIT22081
PIAZZA VITTORIO VENETO, 18A, CALOLZIOCORTE, 23801
BLOPIT22082
VIA SANT'AGNESE, 38, OLGINATE, 23854
BLOPIT22086
VIA AL LAGO, 2, COMERIO, 21025
BLOPIT22087
VIA LUINESE A, 1, CUNARDO, 21035
BLOPIT22088
VIA BATTAGLIA DI S. MARTINO, 50, CUVEGLIO, 21030
BLOPIT22089
VIA MAGENTA, 2, COMO, 22100
BLOPIT22093
VIA G.B. BERNARDONI, 9, LEGGIUNO, 21038
BLOPIT22094
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 6, LECCO, 23900
BLOPIT22095
STRADA STATALE VARESINA 27, 233, MARCHIROLO, 21030
BLOPIT22097
VIA DELLO STATUTO, 20, ROMA, 00185
BLOPIT22116
VIALE CERTOSA, 94, MILANO, 20156
BLOPIT22169
VIA SAN PIO X, 85, BASSANO DEL GRAPPA, 36061
BLOPIT22172
PIAZZA XXVII OTTOBRE, 29, VENEZIA, 30172
BLOPIT22174
VIA DE GASPERI, 48, CASTELCOVATI, 25030
BLOPIT22177
VIA DANTE ALIGHIERI, 10, ISEO, 25049
BLOPIT22178
VIA ISONZO, 3, LATINA, 04100
BLOPIT22180
VIA CADUTI DEL LAVORO A, 56, CASTEL MELLA, 25030
BLOPIT22185
VIA XXVI APRILE, 69/71, BAGNOLO MELLA, 25021
BLOPIT22191
VIA CEFALONIA, 76, BRESCIA, 25124
BLOPIT22200
VIA REPUBBLICA ARGENTINA, 90, BRESCIA, 25124
BLOPIT22217
VIA DI VITTORIO, 35, BAGNOLO SAN VITO, 46031
BLOPIT22218
VIA STRA', 114, CALDIERO, 37042
BLOPIT22219
VIA FARINA, 4, VERONA, 37121
BLOPIT22220
VIA TRENTO E TRIESTE, 9, POGGIO RUSCO, 46025
BLOPIT22221
VIALE MONZA, 139B, MILANO, 20125
BLOPIT22222
VIA AURELIA, 701-709, ROMA, 00165
BLOPIT22223
VIA A. POLLIO CTO C.C, ROMA, 00100
BLOPIT22224
PIAZZA ROMA, 11, LOGRATO, 25030
BLOPIT22225
VIA DEI DUE MACELLI, 50, ROMA, 00187
BLOPIT22228
VIA SAN MARTINO, 2, COLOGNO AL SERIO, 24055
BLOPIT22229
VIA B. LOCATELLI ANG. VIA SORTE, BREMBATE DI SOPRA, 24030
BLOPIT22231
VIA DELLA PACE, 58, VILLAFRANCA DI VERONA, 37069
BLOPIT22232
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 2 - 37015, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, 37015
BLOPIT22234
VIA EUROPA, 27, CASTEL GOFFREDO, 46042
BLOPIT22236
VIA VERONA, 43, BUSSOLENGO, 37012
BLOPIT22237
PIAZZA CASTELLO, 43, CAMPOSAMPIERO, 35012
BLOPIT22239
VIA CAVOUR, 36 - 46043, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, 46043
BLOPIT22240
VIA NAZIONALE, 105, CEDEGOLO, 25051
BLOPIT22243
VIA MAC MAHON, 19, MILANO, 20155
BLOPIT22244
VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 8, MILANO, 20149
BLOPIT22245
VIA FELTRE, 30/32, MILANO, 20132
BLOPIT22248
VIALE MARCONI, 18, DESENZANO DEL GARDA, 25015
BLOPIT22249
VIA VITTORIO VENETO, 14, OSTIGLIA, 46035
BLOPIT22250
VIA VITTORIO EMANUELE, 35, CODOGNO, 26845
BLOPIT22252
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 48, LODI VECCHIO, 26855
BLOPIT22253
PIAZZA LIBERTA', 10, SANT'ANGELO LODIGIANO, 26866
BLOPIT22254
VIA GUGLIELMO MARCONI, 36A, EDOLO, 25048
BLOPIT22255
VIA XI FEBBRAIO, 1, CONEGLIANO, 31015
BLOPIT22260
VIA LAERTINA, 35-39, MARTA, 01010
BLOPIT22261
VIA BATTAGLIONE VAL LEOGRA, 6, SCHIO, 36015
BLOPIT22263
PIAZZALE ROMA, MONTEFIASCONE, 01027
BLOPIT22264
VIA ROMA, 36, MONTEROSI, 01030
BLOPIT22265
VIA LE PIANE, ORTE, 01028
BLOPIT22266
PIAZZA DELLE MIMOSE, 13, MONTALTO DI CASTRO, 01014
BLOPIT22267
PIAZZA XX SETTEMBRE, 42401, SORIANO NEL CIMINO, 01038
BLOPIT22269
VIA TARQUINIA, TUSCANIA, 01017
BLOPIT22271
VIA COLOMBARE ANG. V. GARIBALDI, SIRMIONE, 25019
BLOPIT22274
VIA MARCONI ANG. VIA GALILEI, LONATO, 25017
BLOPIT22275
VIA FLAMINIO MORARI, 26, CAPRIANO DEL COLLE, 25020
BLOPIT22278
PIAZZA ROMA, 36, DELLO, 25020
BLOPIT22279
PIAZZA ROMA, 1, GHEDI, 25016
BLOPIT22282
VIA A.ZANABONI, 2, ISORELLA, 25010
BLOPIT22286
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 18, ORZINUOVI, 25034
BLOPIT22288
VIA ROMA, 60, REMEDELLO, 25010
BLOPIT22290
VIA XX SETTEMBRE, 83, SABBIO CHIESE, 25070
BLOPIT22293
VIA STATALE TOSCOLANO, 114A, TOSCOLANO MADERNO, 25088
BLOPIT22296
VIA PERLASCA, 5, VESTONE, 25078
BLOPIT22298
VIA IV NOVEMBRE, 140, BORGOSATOLLO, 25010
BLOPIT22300
VIA NAZIONALE, 193, MIRA, 30034
BLOPIT22301
VIA DANTE ALIGHIERI, SNC, MONTEBELLUNA, 31044
BLOPIT22303
VIA XXV APRILE, 110, FLERO, 25020
BLOPIT22307
C/O CENTRO COMME VALTRUMPLINO VIA, CONCESIO, 25062
BLOPIT22308
VIALE RISORGIMENTO ANG. VIA, MANTOVA, 46100
BLOPIT22311
VIA AURELIO SAFFI ANG. VIA, MILANO, 20123
BLOPIT22312
VIA VITTORIO OLIVIERI, 1A, VIGNANELLO, 01039
BLOPIT22314
VIA FORCHE, 2, CASTELFRANCO VENETO, 31033
BLOPIT22315
PIAZZA VITTORIA, 14, TREVISO, 31100
BLOPIT22316
VIA CITTA' DI NIMES, 6, VERONA, 37122
BLOPIT22317
VIALE SAN LAZZARO, 179, VICENZA, 36100
BLOPIT22318
VIA IV NOVEMBRE, 60, VICENZA, 36100
BLOPIT22320
PIAZZA XX SETTEMBRE, 2, TOLMEZZO, 33028
BLOPIT22321
VIA SANTA CATERINA, 4, PORDENONE, 33170
BLOPIT22322
VIA FRANCESCO DI TOPPO, 87, UDINE, 33100
BLOPIT22324
VIALE CAMILLO SABATINI, 165, ROMA, 00144
BLOPIT22326
VIALE EUROPA, 13, GREZZANA, 37023
BLOPIT22327
VIA CAMPAGNOL DI TOMBETTA, 30, VERONA, 37134
BLOPIT22328
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 23, PADOVA, 35137
BLOPIT22331
VIA VENEZIA, 16, PESCHIERA DEL GARDA, 37019
BLOPIT22332
VIA B. M. KOLBE, 1A, PONTE SAN NICOLO', 35020
BLOPIT22336
VIA CAVOUR, 29-31, QUINZANO D'OGLIO, 25027
BLOPIT22338
VIA FERDINANDO DI SAVOIA, 8, ROMA, 00196
BLOPIT22339
VIA SIMONE MARTINI, 5, ROMA, 00142
BLOPIT22341
LARGO DEI COLLI ALBANI, 28, ROMA, 00179
BLOPIT22342
VIA VITTORIO VENETO, 108B, ROMA, 00187
BLOPIT22343
VIA FABIO MASSIMO, 15/17, ROMA, 00192
BLOPIT22344
VIA CRESCENZIO CONTE DI SABINA, 23, ROMA, 00131
BLOPIT22345
VIA PORTUENSE, 718, ROMA, 00148
BLOPIT22347
CORSO ITALIA, 36, VITERBO, 01100
BLOPIT22348
VIALE ITALIA, 9, SAN FELICE DEL BENACO, 25010
BLOPIT22349
VIA SARAGAT, ANG. VIA POLIDORI, VITERBO, 01100
BLOPIT22350
VIA MONTE S. VALENTINO, VITERBO, 01100
BLOPIT22351
VIA DEL RIVO, 34, ACQUAPENDENTE, 01021
BLOPIT22352
VIA ANTONIO GRAMSCI, 28, BOLSENA, 01023
BLOPIT22353
PIAZZA B. BUOZZI, 5, BOMARZO, 01020
BLOPIT22354
VIA MAZZINI, 61, CANEPINA, 01030
BLOPIT22355
VIA GUGLIELMO MARCONI, 84, CAPODIMONTE, 01010
BLOPIT22358
VIA CASSIA CURA, 223, VETRALLA, 01019
BLOPIT22385
VIA STATALE, 77, DONGO, 22014
BLOPIT22386
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 25/26, TORBOLE CASAGLIA, 25030
BLOPIT22388
VIALE STAZIONE, 16, CAPO DI PONTE, 25044
BLOPIT22392
VIALE MALOGGIA, 1, CHIAVENNA, 23022
BLOPIT22393
VIA BADETTO, 23, CETO, 25040
BLOPIT22394
VIA ROMA, 12, PROVAGLIO D'ISEO, 25050
BLOPIT22398
VIA BOTAREL, 35, LIVIGNO, 23030
BLOPIT22400
PIAZZA C. B. CAVOUR, 11, ABBIATEGRASSO, 20081
BLOPIT22401
CORSO BAGNI, 54, ACQUI TERME, 15011
BLOPIT22403
VIALE GIOVANNI VICO, 5, ALBA, 12051
BLOPIT22405
CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 189, ALBISOLA SUPERIORE, 17011
BLOPIT22406
VIA DANTE ALIGHIERI, ALESSANDRIA, 15121
BLOPIT22407
PIAZZA ROMA, 1, CORTENO GOLGI, 25040
BLOPIT22408
PIAZZA GARIBALDI, 42525, ESINE, 25040
BLOPIT22409
PIAZZA SANTA MARIA, 7, ANDORA, 17051
BLOPIT2240C
PIAZZA ALPINI, 4, ANGOLO TERME, 25040
BLOPIT2240E
PIAZZA LIBERAZIONE, 2, BIENNO, 25040
BLOPIT22410
VIA XAVIER DE MAISTRE, 8, AOSTA, 11100
BLOPIT22411
VIA PIAVE, 7, ARLUNO, 20010
BLOPIT22413
PALAZZO WTC, ASSAGO, 20090
BLOPIT22414
PIAZZA MARINONI, 4, TIRANO, 23037
BLOPIT22415
VIA TRENTO, 50, SONDRIO, 23100
BLOPIT22416
CORSO VITTORIO ALFIERI, 137, ASTI, 14100
BLOPIT22417
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, BAGNOLO PIEMONTE, 12031
BLOPIT2241I
VIA XI FEBBRAIO, PIANCOGNO, 25052
BLOPIT2241J
VIA CIMA CADI, 39999, PONTE DI LEGNO, 25056
BLOPIT2241L
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 9, MORBEGNO, 23017
BLOPIT22420
VIA VITTORIO VENETO, 4, BEINETTE, 12081
BLOPIT22425
VIA NAZARIO SAURO, 2, BIELLA, 13900
BLOPIT22426
VIA GIORGIO ERCOLANI, 4E, BOLOGNA, 40122
BLOPIT22428
VIA LOMBARDIA, 7A, BOLOGNA, 40139
BLOPIT22429
PIAZZA LIBERAZIONE, 8/10, BORGO SAN DALMAZZO, 12011
BLOPIT2242N
VIALE DON BOSCO ANG. VIA CARDUCCI, MACERATA, 62100
BLOPIT22432
VIA ANGELO GRILLI, 15, BORZONASCA, 16041
BLOPIT22433
VIA FIUME, 37, CATTOLICA, 47841
BLOPIT22434
VIA USO, BELLARIA IGEA MARINA, 47814
BLOPIT22435
CORSO PAOLO DELLA VALLE, 29, BOSSOLASCO, 12060
BLOPIT22436
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 39, CERVIA, 48015
BLOPIT22437
PIAZZA DELL' OLMO, 2, BOVES, 12012
BLOPIT22438
VIA GIUSEPPE VERDI, 10, BRA, 12042
BLOPIT22439
VIA ROMA, 16, BRESSO, 20091
BLOPIT2243Q
VIALE MARIA CECCARINI, 207, RICCIONE, 47838
BLOPIT2243R
VIALE V. VENETO, 7D-7E, FORLI', 47122
BLOPIT2243S
VIA PIAVE, 27, CESENA, 47521
BLOPIT2243T
VIA NAZIONALE, 286, ROSETO DEGLI ABRUZZI, 64026
BLOPIT2243U
VIA ALDO MORO, 8, SAN GIOVANNI TEATINO, 66020
BLOPIT22440
PIAZZA VITTORIO VENETO, 52, BRONI, 27043
BLOPIT22441
VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 16, LANCIANO, 66034
BLOPIT22442
PIAZZA SAVOIA, 9, BUSCA, 12022
BLOPIT22443
CORSO MARCONI, 240, CAIRO MONTENOTTE, 17014
BLOPIT22444
VIA ROMA, 72, CANALE, 12043
BLOPIT22446
PIAZZA MADRE TERESA, 8, CARAGLIO, 12023
BLOPIT22448
VIA BALDASSARRE PERUZZI, 8B, CARPI, 41012
BLOPIT22449
VIA GALILEO GALILEI, 32, CARRARA, 54033
BLOPIT2244X
VIA TIBERINA, 64, TODI, 06059
BLOPIT22450
PIAZZA VITTORIO VENETO ANG. VIA, CARRU', 12061
BLOPIT22451
VIA TOSCANA, 10, CARUGATE, 20061
BLOPIT22452
PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 10, CASALE MONFERRATO, 15033
BLOPIT22453
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 56, ANCONA, 60127
BLOPIT22455
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 2-4, CASSINA DE' PECCHI, 20060
BLOPIT22458
STRADA ISTONIA, 13/15, SAN SALVO, 66050
BLOPIT22459
VIA RISORGIMENTO, 68, SANTA MARIA NUOVA, 60030
BLOPIT2245F
VIA BRECCE BIANCHE, 68I, ANCONA, 60131
BLOPIT2245H
VIA CESARE BATTISTI, 5, CASTELFIDARDO, 60022
BLOPIT22460
VIA FERRARESE, 3, CENTO, 44042
BLOPIT22461
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 3, CEVA, 12073
BLOPIT22462
VIA VITTORIO EMANUELE, 34, CHERASCO, 12062
BLOPIT22464
CORSO DANTE, 36, CHIAVARI, 16043
BLOPIT22465
VIA GIOVANNI MARCHETTI, 70, SENIGALLIA, 60019
BLOPIT22467
VIA ROMA, 5, CHIUSA DI PESIO, 12013
BLOPIT22469
PIAZZA DOMENICO RICCI, 4, JESI, 60035
BLOPIT2246M
PIAZZA MAGELLANO, 15, MONTEMARCIANO, 60018
BLOPIT2246P
VIA BRAMANTE, LORETO, 60025
BLOPIT22470
VIA ALFONSO CASATI, 19, CINISELLO BALSAMO, 20092
BLOPIT22471
VIA GIULIANO DA MAIANO, 34, FAENZA, 48018
BLOPIT22474
CORSO GARIBALDI, 14, CORBETTA, 20011
BLOPIT22475
VIA MAGENTA, 34, CORNAREDO, 20010
BLOPIT22476
PIAZZA COTTOLENGO, 42, CORNELIANO D'ALBA, 12040
BLOPIT22478
VIA CAMILLO BENSO CAVOUR, 45, CORSICO, 20094
BLOPIT22479
VIALE LIBERAZIONE, 26-28, CORSICO, 20094
BLOPIT2247Q
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 1, JESI, 60035
BLOPIT2247S
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 37, MONTE URANO, 63813
BLOPIT2247T
PIAZZA E. SETTI CARRARO - 63074, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074
BLOPIT2247X
CORSO ROMA, 79, LUNANO, 61026
BLOPIT22480
PIAZZA CASTELLO, 1, CORTEMILIA, 12074
BLOPIT22481
VIA FLAMINIA, 79, ACQUALAGNA, 61041
BLOPIT22483
VIA LAMARMORA, 9, COSSATO, 13836
BLOPIT22484
CORSO ANTONIO GRAMSCI, 1, CUNEO, 12100
BLOPIT22485
VIA DELLA BATTAGLIA, 15, CUNEO, 12100
BLOPIT22487
VIA ROMA, 13B, CUNEO, 12100
BLOPIT22488
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 24, FOSSOMBRONE, 61034
BLOPIT22489
VIA MARTIRI E CADUTI DELLA, DEMONTE, 12014
BLOPIT2248Y
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 1, NOVAFELTRIA, 47863
BLOPIT22491
VIA DIVISIONE CUNEENSE, 1, DOGLIANI, 12063
BLOPIT22493
PIAZZA S. SEBASTIANO, 7, DRONERO, 12025
BLOPIT22494
VIA MAREFOSCHI, 1, POTENZA PICENA, 62018
BLOPIT22495
VIA ROMA, 3, FOSSANO, 12045
BLOPIT22496
PIAZZA DELL'UNITA, TOLENTINO, 62029
BLOPIT22497
VIA GARIBALDI, 180, GRINZANE CAVOUR, 12060
BLOPIT2249F
VIA GIUSEPPE VERDI, 11, MONTE SAN GIUSTO, 62015
BLOPIT2249G
PIAZZA DOUHET, 23, POTENZA PICENA, 62018
BLOPIT2249H
VIALE EUROPA, SAN SEVERINO MARCHE, 62027
BLOPIT22500
VIA J.F KENNEDY, 2, GARBAGNATE MILANESE, 20024
BLOPIT22501
CORSO STATUTO, 15, GARESSIO, 12075
BLOPIT22503
CORSO CAVOUR, 55, GARLASCO, 27026
BLOPIT22504
CORSO TORINO, 61R, GENOVA, 16129
BLOPIT22506
VIA PASQUALE PASTORINO, 118, GENOVA, 16162
BLOPIT22507
VIA CARLO ROLANDO, 123R, GENOVA, 16151
BLOPIT22508
VIA SESTRI, 188-190R, GENOVA, 16154
BLOPIT2250J
CORSO UMBERTO I, 16, CIVITANOVA MARCHE, 62012
BLOPIT2250N
VIA SANTA MARIA A CUBITO, 146, QUALIANO, 80019
BLOPIT2250P
VIA PIETRO SORIANO, 3, PERUGIA, 06100
BLOPIT22513
VIA MAGENTA, 1, INVERUNO, 20010
BLOPIT22515
VIA DOMENICO CHIODO, 115, LA SPEZIA, 19121
BLOPIT22517
VIA FIUME, 152, LA SPEZIA, 19122
BLOPIT22519
VIA DELLA RINASCITA, 2, FRANCAVILLA AL MARE, 66023
BLOPIT2251R
VIA CESARE BATTISTI, 42, CASERTA, 81100
BLOPIT2251S
PIAZZA FRANCESCO BARACCA, 22, RAVENNA, 48100
BLOPIT2251T
VIA LUIGI POLETTI, 28, RIMINI, 47923
BLOPIT2251V
VIA DANTE ALIGHIERI, 20/24, AVELLINO, 83100
BLOPIT2251W
VIA BUOZZI, 22, CITTA' DI CASTELLO, 06012
BLOPIT2251X
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 143, TERAMO, 64100
BLOPIT22520
VIA DON GAETANO GARZOLI, 17, LAINATE, 20020
BLOPIT22523
VIA ROMA, VIA FERRARI, 25, 17, LANGHIRANO, 43013
BLOPIT22524
VIA NOVARA, 8, LEGNANO, 20025
BLOPIT22525
CORSO SEMPIONE, 221, LEGNANO, 20025
BLOPIT22526
CORSO SEMPIONE ANG. VIA TOSELLI, LEGNANO, 20025
BLOPIT22527
VIA ROMA, 37, LERICI, 19032
BLOPIT22529
VIA SIMONE STELLA, 34, LOANO, 17025
BLOPIT2252A
VIA PADRE CIPRIANI CARUSO, PIETRAVAIRANO, 81040
BLOPIT2252C
VIA TIBERINA, 184-186, DERUTA, 06053
BLOPIT2252Y
VIA DANTE ALIGHIERI, 25, ISERNIA, 86170
BLOPIT2252Z
VIA LUDOVICO DI BREME, 80, ROMA, 00137
BLOPIT22530
PIAZZA VITTORIO VENETO, 11, MAGENTA, 20013
BLOPIT22533
VIA UMBERTO I, 46, MARCIGNAGO, 27020
BLOPIT22534
VIA CESARE BATTISTI, 45, MELEGNANO, 20077
BLOPIT22535
PIAZZA RISORGIMENTO, 2, MELZO, 20066
BLOPIT22536
VIALE G. MARCONI, 21, PESCARA, 65126
BLOPIT22537
VIA FABIO FILZI, 23, MILANO, 20124
BLOPIT22538
VIA PELLEGRINO ROSSI, 26, MILANO, 20161
BLOPIT22539
VIA NAZIONALE, 256, ROMA, 00184
BLOPIT2253I
VIA ROMA, ANG. VIA DE GASPERI, 25, BASTIA UMBRA, 06083
BLOPIT2253O
VIA GUGLIELMO MARCONI, 7, ALBANO LAZIALE, 00041
BLOPIT22541
VIA BORGOGNA, 2/4, MILANO, 20122
BLOPIT22542
VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 22, MILANO, 20145
BLOPIT22544
VIALE CERTOSA, 138, MILANO, 20156
BLOPIT22545
VIALE CONI ZUGNA, 71, MILANO, 20144
BLOPIT22546
CORSO ITALIA, 17, MILANO, 20122
BLOPIT22547
CORSO LODI, 111, MILANO, 20139
BLOPIT22549
VIA ANTONIO TOLOMEO TRIVULZIO, 6/8, MILANO, 20121
BLOPIT2254P
VIALE BRUNO BUOZZI, 78, ROMA, 00197
BLOPIT2254Q
VIA BENEDETTO CROCE, 10, ROMA, 00142
BLOPIT2254R
VIA GASPERINA, 248, ROMA, 00173
BLOPIT2254S
VIA MICHELANGELO, 2, PESCARA, 65124
BLOPIT2254U
VIA NAZIONALE TIBURTINA, 122, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
BLOPIT2254V
VIA ROMA, 26, GUIDONIA MONTECELIO, 00012
BLOPIT2254W
VIA NOMENTANA, 68, FONTE NUOVA, 00013
BLOPIT2254X
PIAZZA SANTA CROCE, 15, TIVOLI, 00019
BLOPIT2254Y
VIA DI VILLA ADRIANA, TIVOLI, 00019
BLOPIT22550
VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, ANG, MILANO, 20124
BLOPIT22552
PIAZZA FIRENZE, 14, MILANO, 20155
BLOPIT22553
VIA ANGELO SECCHI, 2, MILANO, 20129
BLOPIT22554
PIAZZA CARDINALE PIETRO GASPARRI, 4, MILANO, 20161
BLOPIT22555
LARGO DEI GELSOMINI, 12, MILANO, 20146
BLOPIT22559
VIA SPEZIA, 1, MILANO, 20142
BLOPIT2255A
CORSO UMBERTO I, 287, ALVIGNANO, 81012
BLOPIT2255C
VIALE ITALIA, TEANO, 81057
BLOPIT2255F
VIA CAMPANIA, 69, VENAFRO, 86079
BLOPIT2255H
PIAZZA RISORGIMENTO, 42715, BENEVENTO, 82100
BLOPIT2255I
VIALE DELLA RESISTENZA, 3, BUONALBERGO, 82020
BLOPIT22561
VIALE LOMBARDIA, 14-16, MILANO, 20131
BLOPIT22562
VIA LOMELLINA, 50, MILANO, 20133
BLOPIT22565
VIA VINCENZO BRUNACCI, 13, MILANO, 20136
BLOPIT22566
VIA DEI MISSAGLIA ANG. VIA PIETRO, MILANO, 20142
BLOPIT22567
VIA MONTE DI PIETA', 7, MILANO, 20121
BLOPIT22569
VIA FRANCESCO SFORZA, 35, MILANO, 20122
BLOPIT2256J
VIA VITTORIO VENETO, 86, CAMPOBASSO, 86100
BLOPIT2256L
VIA FERMANA NORD, MONTEGRANARO, 63812
BLOPIT22570
PIAZZA DELL'OSPEDALE MAGGIORE, 3, MILANO, 20161
BLOPIT22572
VIA PIO II, 3, MILANO, 20153
BLOPIT22573
VIA PADOVA, 175, MILANO, 20127
BLOPIT22585
PIAZZALE SUSA, 2, MILANO, 20133
BLOPIT22587
VIA PISANELLO, 2, MILANO, 20146
BLOPIT22589
VIA DEL TORCHIO, 4, MILANO, 20123
BLOPIT22591
VIA ANDREA SOLARI, 19, MILANO, 20144
BLOPIT22592
VIA SPARTACO, 12, MILANO, 20135
BLOPIT22593
VIA EZIO BIONDI, 1, MILANO, 20154
BLOPIT22595
VIA FRIULI, 16/18, MILANO, 20135
BLOPIT22596
VIA CIRO MENOTTI ANG. VIA GUSTAVO, MILANO, 20129
BLOPIT22597
VIA LUIGI CANONICA, 54, MILANO, 20154
BLOPIT22598
PIAZZALE GIOVANNI DE AGOSTINI, 8, MILANO, 20144
BLOPIT22599
VIALE LUIGI STURZO, 33/4, MILANO, 20154
BLOPIT22603
PIAZZA G. MELLANO, 6, MONDOVI', 12084
BLOPIT22604
VIA ROMA, 4, MONESIGLIO, 12077
BLOPIT22606
VIA GARIBALDI, 4, MONFORTE D'ALBA, 12065
BLOPIT22607
CORSO ROMA, 41, MONLEALE, 15059
BLOPIT22608
PIAZZA VITTORIO VENETO, 31, MONTA', 12046
BLOPIT22609
PIAZZA CIRO BARBIERI, 1 - 27054, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, 27054
BLOPIT22610
VIA G.MARCONI, 78, MOROZZO, 12040
BLOPIT22611
PIAZZA SILVABELLA, 33, MORTARA, 27036
BLOPIT22615
PIAZZA DELLA LIBERTA, 2, NEIVE, 12052
BLOPIT22619
LARGO DON GIOVANNI MINZONI, 1, NOVARA, 28100
BLOPIT22620
VIA GIOVANNI AMENDOLA, 9, NOVATE MILANESE, 20026
BLOPIT22622
CORSO ROMUALDO MARENCO, 141, NOVI LIGURE, 15067
BLOPIT22624
VIA ARMANDO DIAZ, 2, OPERA, 20090
BLOPIT22625
VIA TORINO, 135, OVADA, 15076
BLOPIT22626
VIA GASPARE ROTONDI, 13A, PADERNO DUGNANO, 20037
BLOPIT22627
VIA SANTA MARIA, 22, PARABIAGO, 20015
BLOPIT22628
VIA EMILIA EST, 17, PARMA, 43121
BLOPIT22629
VIA DEI MILLE, 7, PAVIA, 27100
BLOPIT22631
VIA TORQUATO TARAMELLI, 20, PAVIA, 27100
BLOPIT22632
VIA PIETRO PAVESI, 2, PAVIA, 27100
BLOPIT22634
CORSO ALESSANDRO MANZONI, 17, PAVIA, 27100
BLOPIT22635
PIAZZALE GAFFURIO, 9, PAVIA, 27100
BLOPIT22636
VIA SAN PIETRO IN VERZOLO, 4, PAVIA, 27100
BLOPIT22637
VIA PIAVE, 1, PEVERAGNO, 12016
BLOPIT22638
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 19, PIACENZA, 29122
BLOPIT22639
VIA GREGORIO CALOPRESE, 51, COSENZA, 87100
BLOPIT2263R
CORSO BIAGIO MIRAGLIA, 115, STRONGOLI, 88816
BLOPIT2263S
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 17, TAURIANOVA, 89029
BLOPIT2263T
STRADA PROVINCIALE VARIANTE, 4, TORANO CASTELLO, 87010
BLOPIT2263U
VIA ALFREDO LUTRI, 146, TREBISACCE, 87075
BLOPIT2263V
VIALE STAZIONE, TROPEA, 89861
BLOPIT2263W
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 23, VIBO VALENTIA, 89900
BLOPIT2263X
CORSO UMBERTO I, 260, BERNALDA, 75012
BLOPIT22642
VIALE COLOMBO, 25, LAGONEGRO, 85042
BLOPIT22643
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 7, PIASCO, 12026
BLOPIT22644
VIA ARRINGA, 178, PETILIA POLICASTRO, 88837
BLOPIT22645
VIA NAZIONALE, 101, CORIGLIANO SCALO, 87064
BLOPIT22646
VIA SAVOIA, ANG. VIA TRIESTE, PINEROLO, 10064
BLOPIT22648
VIA ALCIDE DE GASPERI, 52, SERRA SAN BRUNO, 89822
BLOPIT22649
PIAZZA ENRICO BERLINGUER, 6, ROZZANO, 20089
BLOPIT2264A
VIA NAZIONALE, 53, MARSICOVETERE, 85050
BLOPIT22651
VIA ANGILLA VECCHIA, 5, POTENZA, 85100
BLOPIT22652
VIA ROMA, 31, POZZOLO FORMIGARO, 15068
BLOPIT22654
VIA UMBERTO I, 65, PRIOCCA, 12040
BLOPIT22658
PIAZZA ROMA, 8, RACCONIGI, 12035
BLOPIT2265B
VIA NAZIONALE, 74, CROSIA, 87060
BLOPIT2265C
VIA NAZIONALE JONICA, 113, MONASTERACE, 89040
BLOPIT2265D
VIA ANNUNZIATELLA, 64-68, MATERA, 75100
BLOPIT2265E
VIALE KENNEDY, 59E, RENDE, 87036
BLOPIT22660
VIA G. FORTUNATO, 42462, POLICORO, 75025
BLOPIT22662
VIA ARMANDO DIAZ, 6, RAPALLO, 16035
BLOPIT22663
VIA EMILIA ALL'ANGELO, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
BLOPIT22664
VIA GIOVANNI CUOMO, 29, SALERNO, 84122
BLOPIT22665
VIA SALUZZO, 80, REVELLO, 12036
BLOPIT22666
PIAZZA RISORGIMENTO, 14, PONTECAGNANO FAIANO, 84098
BLOPIT22667
VIA SALVATOR ROSA, 98, BATTIPAGLIA, 84091
BLOPIT22669
PIAZZA DUOMO, 2, CAVA DEI TIRRENI, 84013
BLOPIT2266H
VIA SS. MARTIRI, 13 - 84010, SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO, 84010
BLOPIT2266I
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 197, BARONISSI, 84081
BLOPIT22670
VIA PACE, 165, RHO, 20017
BLOPIT22672
PIAZZA L. BIAGIONI, 27, ROCCAVIONE, 12018
BLOPIT22673
VIALE GIOVANNI AMENDOLA, 86, EBOLI, 84025
BLOPIT22675
VIA CERVETERI, 30, ROMA, 00183
BLOPIT22676
PIAZZA ZANARDELLI, 1, ROCCAPIEMONTE, 84086
BLOPIT22677
VIALE DEI COLLI PORTUENSI, 298-302, ROMA, 00151
BLOPIT22678
VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI, ROMA, 00191
BLOPIT22679
VIA DELLE GONDOLE, 90, ROMA, 00121
BLOPIT2267J
VIA LUIGI GUERRASIO, 42, CASTEL SAN GIORGIO, 84083
BLOPIT2267K
VIA RISORGIMENTO, SNC, AGROPOLI, 84043
BLOPIT2267L
CORSO ARMANDO DIAZ, 130, MERCATO SAN SEVERINO, 84085
BLOPIT2267N
VIA ATTILIO BARBARULO, 41, NOCERA INFERIORE, 84014
BLOPIT2267O
VIA PROVINCIALE DEL CORTICATO, TEGGIANO, 84039
BLOPIT2267P
VIA FELICE RUGGIERO, 9, CAMPAGNA, 84022
BLOPIT2267Q
VIA S. BOLIVAR, 54, CAMEROTA, 84040
BLOPIT22680
VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, 13-15, ROMA, 00197
BLOPIT22681
VIALE DELLE PROVINCIE, 34/46, ROMA, 00162
BLOPIT22682
VIA NIZZA, 71, ROMA, 00198
BLOPIT22683
VIA SESTIO CALVINO, 57, ROMA, 00174
BLOPIT22684
VIA TIBURTINA ANG. VIA GALLA, ROMA, 00159
BLOPIT22685
VIA DELLE FRATTE DI TRASTEVERE, 41, ROMA, 00153
BLOPIT22686
VIA DEI CASTANI, 133, ROMA, 00172
BLOPIT22687
PIAZZA VESCOVIO ANG. VIA POGGIO, ROMA, 00199
BLOPIT22688
VIA DI BOCCEA, 51A, ROMA, 00165
BLOPIT22689
LARGO TRIONFALE, 11-12-13-14, ROMA, 00195
BLOPIT2268R
VIA SANTA MARGHERITA, 34, SALERNO, 84129
BLOPIT2268S
VIA NAZARIO SAURO, 17, CATANZARO, 88100
BLOPIT2268W
VIA G. GENTILE, 1, GIOVINAZZO, 70054
BLOPIT2268X
VIA ROMA, 26, GALATINA, 73013
BLOPIT2268Y
VIA ALTO ADIGE ANG. VIA F, CASARANO, 73042
BLOPIT2268Z
PIAZZA ORONZO DE DONNO, 21, MAGLIE, 73024
BLOPIT22690
VIA NOMENTANA, 669/675, ROMA, 00141
BLOPIT22691
VIALE LOMBARDIA, 17, ROZZANO, 20089
BLOPIT22692
VIA DI TORINO, 38A, SALUZZO, 12037
BLOPIT22693
PIAZZALE SARAGAT, 11, LATERZA, 74014
BLOPIT22694
VIA DANTE ALIGHIERI, 78, LIZZANO, 74020
BLOPIT22696
VIA RISORGIMENTO, 3, SAN GIULIANO MILANESE, 20098
BLOPIT22697
VIA ROMA, 23 - 27028 SAN MARTINO, SAN MARTINO SICCOMARIO, 27028
BLOPIT22699
VIA ANGELO NIELLI, 15A, SAN MICHELE MONDOVI', 12080
BLOPIT2269C
PIAZZA MUNICIPIO, 7, CASTELLANETA, 74011
BLOPIT2269D
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 92, GINOSA, 74013
BLOPIT2269E
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 34, MARTINA FRANCA, 74015
BLOPIT22701
VIA EMILIA EST, 48, ROTTOFRENO, 29010
BLOPIT22702
VIA ELISABETTA NOTO, 42430, AMANTEA, 87032
BLOPIT22703
VIALE DELLA LIBERTA', 3-5 - 27039, SANNAZZARO DE' BURGONDI, 27039
BLOPIT22705
VIA VITTORIA, 52, BIANCO, 89032
BLOPIT22707
CORSO PIAVE, 82, SANTO STEFANO BELBO, 12058
BLOPIT22708
VIA A. VOLTA, 15, RENDE, 87036
BLOPIT22709
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 79-83, CASTROVILLARI, 87012
BLOPIT2270H
VIA VINCENZO PADULA, 95, ACRI, 87041
BLOPIT2270J
VIA GIOVANNI GROSSI, 71, BELVEDERE, MARINA DI BELVEDERE, 87021
BLOPIT22710
VIA BRIGATE PARTIGIANE UGO, SARZANA, 19038
BLOPIT22711
VIA CORSO MAZZINI, 177/179, CATANZARO, 88100
BLOPIT22712
PIAZZA SCHIAPARELLI, 10, SAVIGLIANO, 12038
BLOPIT22715
PIAZZA DELLA CHIESA, 4, SEGRATE, 20090
BLOPIT22716
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 10A, SENAGO, 20030
BLOPIT22717
VIA CASIRAGHI, 167, SESTO SAN GIOVANNI, 20099
BLOPIT22719
VIA VINCENZO FASCIE, 70, SESTRI LEVANTE, 16039
BLOPIT2271M
PIAZZA INDIPENDENZA, 44, CATANZARO, 88100
BLOPIT2271N
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 8, CHIARAVALLE CENTRALE, 88064
BLOPIT2271O
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 17-19, CIRO' MARINA, 88811
BLOPIT2271Q
VIA CORSO MAZZINI, 117, COSENZA, 87100
BLOPIT2271R
VIA MARIO NICOLETTA, 32, CROTONE, 88900
BLOPIT2271S
VIA VITTORIO EMANUELE, 77, DIAMANTE, 87023
BLOPIT22720
PIAZZA DELLA RESISTENZA, 8, SETTIMO MILANESE, 20019
BLOPIT22721
VIA G. MAZZINI, 66, SOLARO, 20020
BLOPIT22722
VIA ALDO FOSSATI, 2A, STAZZANO, 15060
BLOPIT22723
VIA TRENTO, 85, STRADELLA, 27049
BLOPIT22728
CORSO UNIONE SOVIETICA, 503, TORINO, 10135
BLOPIT22729
CORSO VERCELLI, 81B, TORINO, 10155
BLOPIT2272A
VIA SKANDERBERG, 86, LUNGRO, 87010
BLOPIT2272B
VIA DEL CORSO, 66, MATERA, 75100
BLOPIT2272C
VIA BRIGADIERE ANTONIO CEZZA, 6, MELFI, 85025
BLOPIT2272D
PIAZZA DELLA VITTORIA, 2, MONTALBANO JONICO, 75023
BLOPIT2272V
VIA MILANO, GIRIFALCO, 88024
BLOPIT2272Y
LARGO PLEBISCITO, 72, LAURIA, 85044
BLOPIT22731
CORSO GIOVANNI NICOTERA, 135, LAMEZIA TERME, 88046
BLOPIT22734
VIA MOLINO, 9, TORREVECCHIA PIA, 27010
BLOPIT22736
VIA PRETORIA, 3, POTENZA, 85100
BLOPIT22737
VIA RAFFAELLO SANZIO, 13S, TREZZANO ROSA, 20060
BLOPIT2273G
VIA MARIO PAGANO, 25-27, PISTICCI, 75015
BLOPIT2273H
VIA NAZIONALE, PIZZO, 89812
BLOPIT2273I
VIA BELLAVISTA, 1, POLISTENA, 89024
BLOPIT2273L
VIA GALLIANO, RIONERO IN VULTURE, 85028
BLOPIT22742
PIAZZA CAMILLO CAVOUR, 23, VERCELLI, 13100
BLOPIT22744
CORSO GENOVA, 95, VIGEVANO, 27029
BLOPIT22745
VIA EDMONDO DE AMICIS, 5, VIGEVANO, 27029
BLOPIT22749
VIA GRAMSCI, SAN GIOVANNI IN FIORE, 87055
BLOPIT2274P
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 28, ROSARNO, 89025
BLOPIT22751
VIA XXIV MAGGIO, 119-121, SANT'AGATA DI PUGLIA, 71028
BLOPIT22752
PIAZZA XX SETTEMBRE, 8, RUTIGLIANO, 70018
BLOPIT22753
VIA VITTORIO VENETO, 24, VILLAFALLETTO, 12020
BLOPIT22754
VIA GIOACCHINO TOMA, 12, BARI, 70125
BLOPIT22756
VIA ROMA, 33A, VILLANOVA MONDOVI', 12089
BLOPIT22757
VIA EUGENIO VILLORESI, 67, VITTUONE, 20010
BLOPIT22758
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 33, VOGHERA, 27058
BLOPIT2275S
VIA ALESSANDRO MARIA CALEFATI, 100, BARI, 70122
BLOPIT2275T
VIA NAPOLI, 53/55, BARI, 70127
BLOPIT2275V
VIA BARI, 27, BARI, 70126
BLOPIT22760
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 49-52, ACQUAVIVA DELLE FONTI, 70021
BLOPIT22761
VIA MARCONI A, 11, ADELFIA, 70010
BLOPIT22762
VIA RISORGIMENTO, 109, ZOLA PREDOSA, 40069
BLOPIT22763
VIA TEOBALDO CALISSANO, 9, ALBA, 12051
BLOPIT22764
PIAZZA EUROPA, 1, CUNEO, 12100
BLOPIT22765
VIA TORRICELLA, 23-25, CAPURSO, 70010
BLOPIT22766
CORSO UMBERTO I, 48, CASAMASSIMA, 70010
BLOPIT22767
PIAZZA CESARE BECCARIA, 21, FIRENZE, 50121
BLOPIT22768
VIA CECCARDO ROCCATAGLIATA, GENOVA, 16121
BLOPIT2276A
CORSO VITTORIO EMANUELE, 30C, GRAVINA IN PUGLIA, 70024
BLOPIT2276B
VIA D'ERASMO GIOVANNI, 12, GRUMO APPULA, 70025
BLOPIT2276W
VIA MAGGIO, 22B, ALTAMURA, 70022
BLOPIT2276Y
PIAZZA LUIGI DELLA NOCE, 14, BITONTO, 70032
BLOPIT2276Z
CORSO GARIBALDI, 55, GIOIA DEL COLLE, 70023
BLOPIT22770
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 109, MODUGNO, 70026
BLOPIT22771
PIAZZA DEGLI EROI, 31, MOLA DI BARI, 70042
BLOPIT22772
VIALE TRENTO E TRIESTE ANG. VIA, MODENA, 41100
BLOPIT22773
PIAZZALE ELLERO, 10, MONDOVI', 12084
BLOPIT22774
PIAZZA GARIBALDI, 51, NOCI, 70015
BLOPIT22775
VIA SAN LEONARDO, 4, PARMA, 43122
BLOPIT22776
CORSO STRADA NUOVA, 61C, PAVIA, 27100
BLOPIT22778
PIAZZA IV NOVEMBRE, 15, SANNICANDRO DI BARI, 70028
BLOPIT22779
VIA GIUSEPPE VERDI, 48, PIACENZA, 29121
BLOPIT2277D
VIA MARSALA, 2, MONOPOLI, 70043
BLOPIT2277E
CORSO ROMA, 8A, NOICATTARO, 70016
BLOPIT2277F
PIAZZA ALDO MORO, 1, POLIGNANO A MARE, 70044
BLOPIT2277G
VIA SANTA LUCIA, 78, SANTERAMO IN COLLE, 70029
BLOPIT22781
VIALE DEI MILLE, 1A, REGGIO NELL'EMILIA, 42100
BLOPIT22782
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 25/27, ROMA, 00186
BLOPIT22787
CORSO ROMA, 39, BRINDISI, 72100
BLOPIT22788
VIA ROMA, 57, CISTERNINO, 72014
BLOPIT2278H
VIA ANTONIO ORLANDI, 15, TURI, 70010
BLOPIT2278I
CORSO ALDO MORO, 87, VALENZANO, 70010
BLOPIT22791
VIA DANTE ALIGHIERI, 39, VIGEVANO, 27029
BLOPIT22792
VIA FORCELLA, 66, FASANO, 72015
BLOPIT22796
VIA IV NOVEMBRE, 77, LUCERA, 71036
BLOPIT22797
CORSO ROMA, 22, MANFREDONIA, 71043
BLOPIT22799
VIA CARSO, 10, SAN SEVERO, 71016
BLOPIT22803
VIALE FRANCESCO LO RE, 48, LECCE, 73100
BLOPIT22807
VIA GIOACCHINO TOMA, 30, TRICASE, 73039
BLOPIT22808
LARGO PARCO DELLE RIMEMBRANZE, 30, VEGLIE, 73010
BLOPIT22809
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 58, NARDO', 73048
BLOPIT22813
VIA VITTORIO EMANUELE, 9, MINORI, 84010
BLOPIT22851
VIA NAZIONALE DEL TONALE, 92, CASAZZA, 24060
BLOPIT22857
VIA LEGA LOMBARDA, 161, PONTIDA, 24030
BLOPIT22865
VIA ANGELO E AGOSTINO PINETTI, 26, MARTINENGO, 24057
BLOPIT22866
VIA COCLINO, 8C, CALCINATE, 24050
BLOPIT22869
VIA DUCA D'AOSTA, 20A, PARRE, 24020
BLOPIT22870
VIA C. CAVOUR, 2, OSIO SOTTO, 24046
BLOPIT22871
VIA XXV APRILE, 29, OSIO SOPRA, 24040
BLOPIT22872
PIAZZA IV NOVEMBRE, 14, BOLTIERE, 24040
BLOPIT22873
PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO, 18, PONTE SAN PIETRO, 24036
BLOPIT22874
VIA CAPERSEGNO, 28, PRESEZZO, 24030
BLOPIT22877
PIAZZA DORDO, 5, MAPELLO, 24030
BLOPIT22879
VIA LUCIANO MANARA, 4, LURAGO D'ERBA, 22040
BLOPIT22880
VIA ARTURO TOSI, 13, ROVETTA, 24020
BLOPIT22882
VIA BORTOLO BELOTTI, 10, PIAZZA BREMBANA, 24014
BLOPIT22887
PIAZZETTA DEL DONATORE, 5, GORLE, 24020
BLOPIT22890
VIA ANTONIO LOCATELLI, 45, TRESCORE BALNEARIO, 24069
BLOPIT22891
VIA VERDI, 5, CENATE SOTTO, 24069
BLOPIT22892
VIA ADRIANO SALA, 11, TREZZO SULL'ADDA, 20056
BLOPIT22893
VIA CONCORDIA, 22, MEZZAGO, 20883
BLOPIT22894
PIAZZA CADUTI, 2, VAPRIO D'ADDA, 20069
BLOPIT22903
VIA PONTESECCO, 32, PONTERANICA, 24010
BLOPIT22904
VIA SAN ROCCO, 45, VERTOVA, 24029
BLOPIT22905
VIA VITTORIO VENETO, 9, CENE, 24020
BLOPIT22907
PIAZZA GREGIS, 12, GORLAGO, 24060
BLOPIT22909
VIALE ITALIA, 24, SERIATE, 24068
BLOPIT22913
VIA A. LOCATELLI, 8, ARDESIO, 24020
BLOPIT22915
VIA GIAN PIETRO PORRO, 46, INDUNO OLONA, 21056
BLOPIT22A05
VIA ANGUILLARESE, 99, ANGUILLARA SABAZIA, 00061
BLOPIT22A07
VIA BORGO SANTA CROCE, 1, APPIGNANO, 62010
BLOPIT22A08
VIA PIETRO NENNI, 35, APRILIA, 04011
BLOPIT22A14
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 25, CAGLI, 61043
BLOPIT22A19
STRADA PROVINCIALE FOGLIENSE, 53, AUDITORE, 61020
BLOPIT22A23
VIA JESINA, 27G, CASTELFIDARDO, 60022
BLOPIT22A27
VIA V. TIZIANO, 15, SENIGALLIA, 60019
BLOPIT22A29
VIALE DELLA UNITA' D'ITALIA, 3-3A, CHIETI, 66100
BLOPIT22A32
VIA DUCA D'AOSTA, 1, CIVITANOVA MARCHE, 62012
BLOPIT22A33
VIA LUIGI EINAUDI, 210, CIVITANOVA MARCHE, 62012
BLOPIT22A35
CORSO UMBERTO I, 76, CIVITANOVA MARCHE, 62012
BLOPIT22A36
VIALE GIUSEPPE GARIBALDI, 30, CIVITAVECCHIA, 00053
BLOPIT22A37
VIA CASILINA, 38A B, COLLEFERRO, 00034
BLOPIT22A38
PIAZZA X AGOSTO, 1, CORINALDO, 60013
BLOPIT22A42
VIA DELLE QUERCE, 15, FANO, 61032
BLOPIT22A45
VIA BOLOGNA, 101, FERRARA, 44122
BLOPIT22A48
PIAZZA MONTEGRAPPA, 38048, FRASCATI, 00044
BLOPIT22A49
VIA DEL MARE, 1, FRONTONE, 61040
BLOPIT22A54
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 8, JESI, 60035
BLOPIT22A56
PIAZZA SAN FRANCESCO, 73, JESI, 60035
BLOPIT22A57
VIA VICENTINI, L'AQUILA, 67100
BLOPIT22A60
PIAZZALE GIACOMO LEOPARDI, SNC, LORO PICENO, 62020
BLOPIT22A61
VIA FLAMINIA, 219, CARTOCETO, 61030
BLOPIT22A63
CORSO CAMILLO BENSO CONTE DI, MACERATA, 62100
BLOPIT22A64
PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, 8, MACERATA, 62010
BLOPIT22A65
BORGO NICOLO' PERANZONI, 14B, MACERATA, 62100
BLOPIT22A67
PIAZZA CAMERANESI, 13, SENIGALLIA, 60019
BLOPIT22A69
VIA ROMA, 38, MERCATINO CONCA, 61013
BLOPIT22A70
VIA XX SETTEMBRE, 93, MOGLIANO, 62010
BLOPIT22A71
VIA MADRE FRANCESCA STREITEL, 1, MONDAVIO, 61040
BLOPIT22A72
VIA VENETO, 4, MONSANO, 60030
BLOPIT22A73
VIA XX, 82, MONTAPPONE, 63835
BLOPIT22A80
VIA GOFFREDO MAMELI, 14-14A, MONTEROTONDO, 00015
BLOPIT22A81
CORSO UMBERTO ANG. VIALE EUROPA, MONTESILVANO, 65015
BLOPIT22A82
VIA CLEMENTINA, 14, MUCCIA, 62034
BLOPIT22A84
VIA CARLO CATTANEO, 59, NETTUNO, 00048
BLOPIT22A86
VIA DELLA LIBERTA', 82, ORTONA, 66026
BLOPIT22A88
VIA DEI VELIERI, 71/81, ROMA, 00121
BLOPIT22A91
VIA GUIDO ROSSA, 20, TREIA, 62010
BLOPIT22A94
VIA MORO ALDO, 2, PENNABILLI, 47864
BLOPIT22A95
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 48, PERGOLA, 61045
BLOPIT22A97
VIA DELL'ACACIA, 2, PERUGIA, 06129
BLOPIT22B12
VIA PINDARO, PESCARA, 65127
BLOPIT22B15
VIALE UMBERTO I, 87, SAN LEO, 47865
BLOPIT22B16
PIAZZA VITTORIO VENETO, 72, PIEVEBOVIGLIANA, 62035
BLOPIT22B19
VIA ROMA, 52, POLLENZA, 62010
BLOPIT22B20
VIA MANZONI, 372, PERUGIA, 06135
BLOPIT22B21
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 51, PORTO RECANATI, 62017
BLOPIT22B23
CORSO PERSIANI, 31, RECANATI, 62019
BLOPIT22B27
VIALE UMBERTO I, 1, TRECASTELLI, 60010
BLOPIT22B29
PIAZZA TEOFRASTO, 18-21, ROMA, 00171
BLOPIT22B30
VIALE ANTONIO CIAMARRA, 218, ROMA, 00173
BLOPIT22B32
VIA TOMMASO DA CELANO, 80/82/84, ROMA, 00179
BLOPIT22B33
VIA CAFFARO, 107-109-111, ROMA, 00154
BLOPIT22B34
VIA ENRICO FERMI, 25-27, ROMA, 00146
BLOPIT22B35
VIA DI TOR CERVARA, 313-315, ROMA, 00155
BLOPIT22B36
VIA GIACOMO PERONI, 42827, ROMA, 00131
BLOPIT22B37
VIA TOPINO, 39603, ROMA, 00199
BLOPIT22B38
VIA NINO OXILIA, 19, ROMA, 00197
BLOPIT22B39
LARGO GAETANO LA LOGGIA, 39, ROMA, 00149
BLOPIT22B42
PIAZZA UMBERTO I, 25, SAN LORENZO IN CAMPO, 61047
BLOPIT22B44
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 34, SANT'ANGELO IN VADO, 61048
BLOPIT22B48
PIAZZA DEL DUCA, 4, SENIGALLIA, 60019
BLOPIT22B49
VIA DELLA PACE, SNC, TOLENTINO, 62029
BLOPIT22B52
VIA DANTE ALIGHIERI, 109, MORROVALLE, 62010
BLOPIT22B58
VIA MARSALA, ANCONA, 60121
BLOPIT22B60
PIAZZA SAIONE, 4, AREZZO, 52100
BLOPIT22B63
CORSO ITALIA, 18/22, CASTIGLION FIORENTINO, 52043
BLOPIT22B65
CORSO VITTORIO EMANUELE, 24-30, FOIANO DELLA CHIANA, 52045
BLOPIT22B70
VIA ALESSANDRO DAL BORRO, 17, AREZZO, 52100
BLOPIT22B71
VIA PALMIRO TOGLIATTI, 41974, VINCI, 50059
BLOPIT22B73
CORSO ITALIA, 149-151, SAN GIOVANNI VALDARNO, 52027
BLOPIT22B75
PIAZZA VIII MARZO 1944, 2, CAPRAIA E LIMITE, 50050
BLOPIT22B76
VIA MONTE FALCO, 42919, AREZZO, 52100
BLOPIT22B77
VIALE DANTE ALIGHIERI, 14/22, CAPOLONA, 52010
BLOPIT22B78
VIA PIAVE, 5, MARCIANO DELLA CHIANA, 52047
BLOPIT22B79
LARGO FRATELLI BIMBI, 2, BADIA TEDALDA, 52032
BLOPIT22B80
VIA TRENTO E TRIESTE, 161, AREZZO, 52100
BLOPIT22B81
VIA REDIPUGLIA, SNC, LASTRA A SIGNA, 50055
BLOPIT22B84
SS UMBRO CASENTINESE, 201, AREZZO, 52100
BLOPIT22B88
VIALE ARMANDO DIAZ, 41-45, MONTEVARCHI, 52025
BLOPIT22B90
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 33, MONTELUPO FIORENTINO, 50056
BLOPIT22B92
PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, 9, FIGLINE E INCISA VALDARNO, 50063
BLOPIT22B95
PIAZZA DEL POPOLO, 43049, ANTRODOCO, 02013
BLOPIT22B96
VIA ANTONIO GRAMSCI, 32, GROSSETO, 58100
BLOPIT22B97
VIA XXIV MAGGIO, 75/83, GROSSETO, 58100
BLOPIT22B98
VIA NAZARIO SAURO, SNC, GROSSETO, 58100
BLOPIT22B99
LOCALITA' IL VALLE, 1, MONTE ARGENTARIO, 58019
BLOPIT22C00
VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC, FOLLONICA, 58022
BLOPIT22C02
CORSO SALLUSTIO, 107/A, PIZZOLI, 67017
BLOPIT22C03
VIA DEI FULGIDI, 9, LIVORNO, 57123
BLOPIT22C04
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 116-118, CECINA, 57023
BLOPIT22C05
VIA INDIPENDENZA, 191, CAMPIGLIA MARITTIMA, 57021
BLOPIT22C06
VIA DELL'ARDENZA, 152-154, LIVORNO, 57128
BLOPIT22C07
VIA ARNO, 50, PERUGIA, 06135
BLOPIT22C08
VIA DELLA PESCARA, 33-35, PERUGIA, 06124
BLOPIT22C12
VIA DEL CHIASCIO, 144, GUBBIO, 06024
BLOPIT22C15
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 44, SIGILLO, 06028
BLOPIT22C16
VIA DELLA RESISTENZA, 160, MONTEPULCIANO, 53040
BLOPIT22C17
VIA GORIZIA, 38, ABBADIA SAN SALVATORE, 53021
BLOPIT22C18
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 34, SIENA, 53100
BLOPIT22C19
VIA DI CITTA', 23, SIENA, 53100
BLOPIT22C20
VIALE CAMILLO BENSO DI CAVOUR, 216, SIENA, 53100
BLOPIT22C21
VIA BENVENUTO CELLINI, 10, EMPOLI, 50053
BLOPIT22C22
LARGO ASCOLI, 5, CHIANCIANO TERME, 53042
BLOPIT22C23
LARGO USILIA, 19/21, POGGIBONSI, 53036
BLOPIT22C24
VIA DI VOLTAIA DEL CORSO, SNC, MONTEPULCIANO, 53045
BLOPIT22C25
VIALE ANTONIO GRAMSCI, 284, PIANCASTAGNAIO, 53025
BLOPIT22C26
VIA MAREMMANA, 16, VINCI, 50059
BLOPIT22C27
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 75, CORTONA, 52044
BLOPIT22C29
VIA GIUSEPPE VALENTINI, 4, PRATO, 59100
BLOPIT22C30
VIALE PRATESE, 42, SESTO FIORENTINO, 50019
BLOPIT22C31
PIAZZA DEL POPOLO, 6-6B, SANTA CROCE SULL'ARNO, 56029
BLOPIT22C34
VIA DI TORREVECCHIA, 212A, ROMA, 00168
BLOPIT22C35
VIA MARCO TULLIO CICERONE, 140, FROSINONE, 03100
BLOPIT22C36
VIALE VITTORIO VENETO, 3, CASTEL DEL PIANO, 58033
BLOPIT22C38
VIA TOSCANA, 65, LIVORNO, 57124
BLOPIT22C41
VIA ANDREA BREGNO, 37/43, ROMA, 00196
BLOPIT22C43
VIA DELLA STAZIONE, 30, MONTE SAN SAVINO, 52048
BLOPIT22C46
PIAZZA F. DOMENICO GUERRAZZI, 18, PISA, 56125
BLOPIT22C47
PIAZZA ARNOLFO DI CAMBIO, 21-22, COLLE DI VAL D'ELSA, 53034
BLOPIT22C48
CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 139-141, MONTECATINI TERME, 51016
BLOPIT22C49
CORSO G. MATTEOTTI, 133, PONTEDERA, 56025
BLOPIT22C53
VIA DON RICCARDO AGUZZI, 83/85, MONTE SAN SAVINO, 52048
BLOPIT22C54
VIA DI VERMICINO, 568, ROMA, 00133
BLOPIT22C56
VIA DELLA VITTORIA, 2 - 06065, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, 06065
BLOPIT22C57
VIA MACALLA, 18, PISTOIA, 51100
BLOPIT22C60
VIALE TRIESTE, 156-158, SINALUNGA, 53048
BLOPIT22C61
VIALE SAN CONCORDIO, 349-355, LUCCA, 55100
BLOPIT22C64
VIA ZNOJMO, 1B, PONTASSIEVE, 50065
BLOPIT22C65
VIA GIUSEPPE MAZZINI, 92-94, VIAREGGIO, 55049
BLOPIT22C67
PIAZZA PUNTO TOGLIATTI, 1, SCANDICCI, 50018
BLOPIT22C69
VIA VALDOSSOLA, 19A, BOLOGNA, 40134
BLOPIT22C71
VIA DEI BANCHI, 5, FIRENZE, 50123
BLOPIT22C72
VIALE ANTONIO GRAMSCI, 69, FIRENZE, 50121
BLOPIT22C73
VIA DI NOVOLI, 87D, FIRENZE, 50127
BLOPIT22C74
VIA ARETINA, 167C, FIRENZE, 50136
BLOPIT22C75
VIA DELLE PANCHE, 65, FIRENZE, 50141
BLOPIT22C76
PIAZZA PIER VETTORI, 6R-11, FIRENZE, 50143
BLOPIT22C77
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 1, CHIETI, 66100
BLOPIT22C78
CORSO VITTORIO EMANUELE, 120, ATESSA, 66041
BLOPIT22C79
CORSO PIERANTONI, 46, BUCCHIANICO, 66011
BLOPIT22C80
PIAZZA ZIMARINO, 1, CASALBORDINO, 66021
BLOPIT22C81
LARGO SAN NICOLA, 1, CASOLI, 66043
BLOPIT22C82
VIA FRENTANA, 51, CASTEL FRENTANO, 66032
BLOPIT22C83
VIALE B. CROCE, 132, CHIETI, 66100
BLOPIT22C84
VIA ISTONIA, 85/A, CUPELLO, 66051
BLOPIT22C85
PIAZZA MUNICIPIO, FARA FILIORUM PETRI, 66010
BLOPIT22C86
VIA NAZIONALE, 13, FARA SAN MARTINO, 66015
BLOPIT22C87
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, 113, GISSI, 66052
BLOPIT22C88
PIAZZA S.MARIA MAGGIORE, 9, GUARDIAGRELE, 66016
BLOPIT22C95
PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI, 54, ORSOGNA, 66036
BLOPIT22C97
MARCHESALE, PALMOLI, 66050
BLOPIT22D00
PIAZZA DELLA RINASCITA, 1, PESCARA, 65122
BLOPIT22D02
VIA ROMA, 80, TOLLO, 66010
BLOPIT22D03
PIAZZA DONATO IEZZI, 9/10, TORINO DI SANGRO, 66020
BLOPIT22D05
VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, VASTO, 66054
BLOPIT22D06
VIALE DELLA VITTORIA, 1, VILLA SANTA MARIA, 66047
BLOPIT22D07
CORSO DI PORTA ROMANA, 131, MILANO, 20122
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.