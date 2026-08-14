BLNISDKHXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BLUE NILE MASHREG BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BLUE NILE MASHREG BANK

Adresa pobočky

ELNAGOUMI STREET

Kód pobočky

BLNISDKHXXX

Název banky

BLUE NILE MASHREG BANK

Město

KHARTOUM

BLNISDKHXXX

Banka BLUE NILE MASHREG BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BLUE NILE MASHREG BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky BLUE NILE MASHREG BANK.

Pobočky BLUE NILE MASHREG BANK

BLNISDKHXXX

ELNAGOUMI STREET, KHARTOUM, 11111

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.