BLAARU21XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK

Adresa pobočky

FAKEL SOCIALIZMA UL. 21

Kód pobočky

BLAARU21XXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK

Město

BALAKOVO

BLAARU21XXX

Banka JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY BALAKOVO-BANK

BLAARU21XXX

FAKEL SOCIALIZMA UL. 21, BALAKOVO, 413840

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.