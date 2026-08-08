BKPAIRT1TBZ

Detaily kódu BIC/Swift banky PARSIAN BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

PARSIAN BANK

Adresa pobočky

KHABGAH ST VALIASR AVE

Kód pobočky

BKPAIRT1TBZ

Název banky

PARSIAN BANK

Město

TABRIZ

BKPAIRT1TBZ

Banka PARSIAN BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky PARSIAN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PARSIAN BANK.

Pobočky PARSIAN BANK

BKPAIRT1005

MIRDAMAD BLVD, OFF: MEYDAN MADAR 4, TEHRAN, 1546934744

BKPAIRT1034

ERAM ST, VANAK S NO.35, TEHRAN, 1994733113

BKPAIRT1048

NEXT TO PARS GHADIR BUILDING, 4TH, TEHRAN, 1386853899

BKPAIRT1AFS

MARYAM ST AFRIGHA ST 172, TEHRAN, 1915678613

BKPAIRT1AHW

BTW SHARGHI STREETS, CHAMRAN ST, AHWAZ, 6155954897

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.